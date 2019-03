Électricité solaire : début de la parité avec Hydro-Québec





En primeur dans le dernier numéro de La Maison du 21e siècle (printemps 2019)

SAINTE-ADÈLE, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Contrairement à ce qu'affirment Hydro-Québec et l'Office national de l'énergie, l'électricité solaire photovoltaïque (PV) est à l'aube de la parité avec l'hydroélectricité.

C'est la surprenante conclusion du physicien Yves Poissant, chercheur et expert en PV au laboratoire CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada, qui s'est basé sur le coût des systèmes PV installés récemment au Québec pour réaliser son analyse.

Selon ses calculs, s'il est bien installé et relié au réseau d'Hydro-Québec, un système PV de 6 kilowatts, dont la durée de vie est d'environ 30 ans, coûte approximativement 9 ¢/kWh. « Pour les systèmes moyens au Québec, de 2 à 4 kilowatts de puissance, la parité sera sans doute atteinte avant 2024. Le solaire PV est en voie de devenir un moyen rentable d'atténuer l'impact des augmentations des tarifs variables sur la facture d'électricité », conclut l'expert dans ce numéro du magazine québécois La Maison du 21e siècle qui fête son 25e anniversaire ce mois-ci.

Volume 26, numéro 2 - Au menu

Véhicules : l'avenir est électrique

Un grand dossier sur les avantages, les impacts environnementaux, l'autonomie prolongée, la rentabilité et les autres raisons pour lesquelles votre prochain véhicule risque d'être électrique.

Le fascinant sevrage électromagnétique

Deux médecins recommandent d'éliminer la pollution électromagnétique durant deux semaines dans l'environnement des enfants souffrant de certaines maladies. Les parents d'enfants autistes qui ont testé ce protocole ont remarqué des progrès remarquables, notamment au chapitre du sommeil, du bien-être émotif et du comportement.

Maison à faible consommation énergétique : combien ça coûte?

Le constructeur Benoit Lavigueur, président de Belvedair, nous livre ses secrets pour construire une maison écologique hyperperformante du point énergétique à prix abordable.

Une première maison certifiée Neutre en carbone

Bilan d'une première canadienne - la propriétaire, une jeune designer d'intérieur, adore sa maison solaire passive construite dans les Laurentides.

Objets connectés sans fil : quand l'intelligence fait défaut

Les connexions internet câblées sont bien plus rapides, plus saines et moins vulnérables au piratage, affirme le secrétaire du comité international (ISO) de normalisation sur la domotique.

Un dôme solaire productif dans l'Arctique

Un couple norvégien fait fureur avec sa maison autonome en énergie construite en matériaux naturels et protégée du rude climat arctique par un dôme géodésique qui recouvre également un potager leur permettant de viser l'autosuffisance alimentaire.

Disponible en kiosque et dans notre boutique en ligne , La Maison du 21e siècle est un trimestriel dédié aux maisons saines et écologiques. Il a été fondé en mars 1994 par son éditeur et rédacteur en chef André Fauteux, ancien reporter au quotidien montréalais The Gazette (1988) et collaborateur à La Presse pendant 15 ans (1990-2004).

