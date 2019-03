Douze organisations canadiennes gagnent un prix Milieu de travail d'exception





Morneau Shepell et The Globe and Mail dévoilent les lauréats 2019 de chaque catégorie à l'occasion de la troisième édition annuelle du colloque et de la cérémonie de remise du prix

TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Le 19 mars, Morneau Shepell et The Globe and Mail ont annoncé les lauréats de chaque catégorie lors de l'attribution du troisième prix annuel Milieu de travail d'exception à l'occasion du colloque Solving Workplace Challenges organisé par The Globe and Mail à Toronto. Représentant des entreprises privées, des sociétés ouvertes, des organisations du secteur public ou des organismes sans but lucratif, les organisations lauréates ont obtenu les meilleurs résultats en matière de santé globale dans leur catégorie d'entreprises (petites, moyennes et grandes). Celles-ci feront l'objet d'un article diffusé à l'échelle nationale dans The Globe and Mail le vendredi 29 mars.

Le prix Milieu de travail d'exception reconnaît l'excellence d'une organisation qui favorise l'engagement, la productivité et la santé de sa main-d'oeuvre. C'est un prix unique en son genre qui est entièrement fondé sur les commentaires des employés. À cette fin, les employés ont répondu à un bref sondage confidentiel portant sur leur santé physique et mentale et sur des aspects de leur vie personnelle et professionnelle, qui sont tous des éléments de la santé globale influant sur leur engagement et leur productivité. Une fois le sondage terminé, les organisations ont reçu un rapport sommaire indiquant leurs forces et les aspects auxquels il serait judicieux de s'attarder pour améliorer la santé globale de leurs effectifs.

Voici les gagnants du prix Milieu de travail d'exception 2019, par catégorie :

? Société privée : Sklar Wilton & Associates (petite entreprise)

MDS Aero Support Corporation (moyenne entreprise)

Avison Young (Canada) Inc. (grande entreprise)



? Société ouverte : Herman Miller Canada Inc. (petite entreprise)

Sandoz Canada Inc. (moyenne entreprise)

Pason Systems Inc. (grande entreprise)



? Organisme sans but lucratif : OCAS Application Services Inc. (petite entreprise)

Aéroport de Québec inc. (moyenne entreprise)

CAA Club Group (grande entreprise)



? Secteur public : Municipalité de Kentville (petite entreprise)

Northwestern Health Unit (moyenne entre)

Énergie NB (grande entreprise)

« Maintenir un milieu de travail sain et productif peut représenter tout un défi pour les employeurs, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction, Morneau Shepell. Le stress et l'isolement professionnels affectent les employés à des degrés de plus en plus élevés chaque année, ce qui fait qu'il est considérablement plus difficile pour les employeurs d'assurer leur mieux-être global. Les lauréats du prix Milieu de travail d'exception 2019 reconnaissent qu'il est essentiel de favoriser la santé physique, mentale, professionnelle et personnelle des employés afin d'instaurer une culture saine au travail et d'améliorer leurs résultats financiers. Nous sommes ravis d'honorer ces organisations avant-gardistes qui ouvrent la voie vers le mieux-être des employés au Canada. »

« Nous sommes heureux de voir que de nouvelles organisations ont été récompensées cette année, et encore plus de constater que d'autres le sont une fois de plus. Elles donnent l'exemple en accordant la priorité au mieux-être des employés, souligne Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction, The Globe and Mail. C'est un honneur de récompenser le travail d'organisations qui continuent de maintenir un niveau élevé en matière de mieux-être des employés, et je tiens à féliciter tous les lauréats de 2019. »

Dans le cadre de la troisième édition annuelle du prix Milieu de travail d'exception, Morneau Shepell et The Globe and Mail ont mis en nomination un total de 75 organisations qui se sont qualifiées pour ce prix. Vous trouverez la liste complète des récipiendaires ici : http://morneaushepell.fr.mediaroom.com/2019-02-07-Soixante-quinze-organisations-reconnues-comme-Milieu-de-travail-dexception-2019.

La période d'inscription au concours annuel du prix Milieu de travail d'exception 2020 commencera au début d'avril. Pour obtenir plus d'information sur ce prix et vous inscrire en ligne, visitez le site milieuexception.com.

