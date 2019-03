DRIVE : Appel aux chercheurs à se joindre aux nouveaux efforts pour étudier l'efficacité des marques spécifiques de vaccins contre la grippe





VALENCE, Espagne, le 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- Un appel a été émis auprès des instituts et réseaux de recherche afin qu'ils se joignent aux nouveaux efforts visant à accroître la compréhension de l'efficacité des vaccins contre la grippe en Europe. L'appel est ouvert à toutes les organisations européennes et se termine le 15 avril 2019.

C'est la deuxième saison que les organismes intéressés par l'étude de l'efficacité des marques spécifiques de vaccins contre la grippe ont été invités à se joindre au consortium croissant DRIVE (Développement de l'efficacité robuste et innovante des vaccins ? Development of Robust and Innovative Vaccine Effectiveness en anglais) en tant que partenaires associés par le biais d'un appel d'offres annuel, cette fois pour la saison de la grippe, de 2019-2020.

Les partenaires associés au consortium DRIVE seront indemnisés pour le partage de leurs données d'études existantes et pour leur contribution à des approches innovantes pour le calcul d'estimations propres de l'efficacité des marques spécifiques de vaccins contre la grippe pour toutes les marques utilisées en Europe chaque saison.

Les sites ne disposant pas d'études déjà effectuées sur l'efficacité des vaccins sont également admissibles à présenter une demande de financement et à une assistance technique pour développer de nouvelles capacités d'étude.

Le réseau DRIVE est composé de 12 sites de recherche dans sept pays européens. Huit nouveaux sites ont rejoint le réseau l'année dernière à la suite du premier appel.

Le projet DRIVE est un consortium paneuropéen qui implique à la fois le secteur public et les fabricants de vaccins aux fins de l'évaluation de l'efficacité des marques spécifiques de vaccins contre la grippe, une nouvelle exigence réglementaire de l'Agence européenne des médicaments (AEM).

DRIVE a déjà livré ses premières données pilote pour l'estimation de l'efficacité des marques spécifiques de vaccins contre la grippe lors de la saison 2017-2018.

Le projet de recherche est soutenu par un cadre de gouvernance qui permet une collaboration transparente et efficace entre acteurs des secteurs public et privé, et inclut des mesures pare-feu recommandées par les intervenants du secteur public. Cela comprend un comité scientifique indépendant, qui a été créé pour assurer l'intégrité des études effectuées dans le cadre de DRIVE.

La grippe est une maladie mortelle qui provoque jusqu'à 50 millions de cas de maladie et jusqu'à 70 000 décès en Europe chaque année, selon le Centre européen de prévention et contrôle des maladies (CEPCM)[1]. Les résultats des études effectuées dans le cadre de DRIVE aideront à combler les lacunes dans les connaissances, à répondre aux nouvelles exigences réglementaires et à améliorer la communication au sujet des vaccins contre la grippe.

« Nous accueillons DRIVE comme une initiative opportune pour les partenaires à la fois des secteurs public et privé, afin de tirer le meilleur parti des données existantes concernant l'efficacité des vaccins contre la grippe. Travailler ensemble selon les normes scientifiques les plus élevées et d'une manière transparente est dans l'intérêt de la santé publique moderne », a déclaré la Dr Hanna Nohynek, médecin en chef et responsable adjointe du contrôle des maladies infectieuses et des vaccins à l'Institut national de la santé et du bien-être (THL), en Finlande.

« DRIVE a commencé à fournir des informations de haute qualité sur les marques spécifiques de vaccins contre la grippe aux organismes de réglementation, aux décideurs politiques, aux cliniciens et au public. Nous souhaitons impliquer d'autres partenaires de recherche, afin de nous aider à atteindre l'échelle de données nécessaire pour développer des études robustes, ainsi que de nouvelles façons d'évaluer l'efficacité des vaccins contre la grippe », a déclaré le Professeur Javier Díez-Domingo, directeur du service de recherche sur les vaccins au FISABIO (ministère de la Santé publique en Espagne) et coordonnateur du consortium DRIVE.

DRIVE est un partenariat public-privé financé par l'Initiative en matière de médicaments innovants. Ses membres comprennent des instituts de santé publique, des universités, des petites et moyennes entreprises, des industriels et une association de patients. Le rôle et la contribution de chaque membre, y compris les fabricants de vaccins, sont clairement définis et traçables, afin de garantir l'indépendance scientifique.

Remerciements : ce projet a reçu un financement en tant qu'entreprise commune IMI2 pour l'Initiative en matière de médicaments innovants, au titre de l'accord de subvention n° 777363. Cette entreprise commune reçoit l'appui du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).

Clause de non-responsabilité : ce communiqué de presse ne reflète que les opinions de l'auteur et ni l'IMI ni la Commission européenne n'est responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

[1] CEPCM : fiche d'information sur la grippe saisonnière : https://ecdc.europa.eu/en/seasonal?influenza/facts/factsheet

Renseignements complémentaires :

Soumettez votre demande maintenant sur le site : https://www.drive-eu.org/index.php/2019/02/04/tenders-20192020/

Foire aux questions : https://www.drive-eu.org/index.php/faq/

Résultats de l'année pilote, saison 2017/18 : https://www.drive-eu.org/index.php/results/results-2017-18-season/

Demandes d'entretien avec

le professeur Javier Díez-Domingo, directeur du service de recherche sur les vaccins au FISABIO (ministère de la Santé publique en Espagne) et coordonnateur du consortium DRIVE, et la Dr Hanna Nohynek, médecin en chef et responsable adjointe du contrôle des maladies infectieuses et des vaccins à l'Institut national de la santé et du bien-être (THL), en Finlande.

