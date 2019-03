Porter Airlines ouvre la région de Muskoka en Ontario aux voyageurs nord-américains avec son service estival





TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Porter Airlines desservira l'aéroport de Muskoka en lançant son service estival en 2019. Grandement appréciée par les amateurs de plein air, la région de Muskoka s'est taillé une place parmi les lieux de détente estivaux les plus emblématiques de la planète.

Des vols, d'une durée d'environ 20 minutes, seront offerts deux fois par semaine les jeudis et les lundis entre l'aéroport Billy Bishop de Toronto et l'aéroport de Muskoka, du 27 juin au 3 septembre. Des vols de correspondance seront accessibles à Toronto vers de nombreuses destinations desservies par Porter aux États-Unis et au Canada.

« Muskoka est une destination inspirante qui attire des voyageurs de près et de loin », a déclaré Robert de Luce, président-directeur général de Porter Airlines. « Ce nouvel itinéraire est une excellente occasion d'intégrer Muskoka à notre réseau nord-américain. »

Les voyageurs peuvent admirer de magnifiques paysages, allant de villes et villages historiques pittoresques au parc Algonquin, en passant par les célèbres plans d'eau de la région, dont la magnifique baie Georgienne. Muskoka offre une charmante variété de commodités, dont des terrains de golf, des marinas, des camps et des attractions culturelles dans toute la région.

« Explorers' Edge est ravi de s'associer à Porter Airlines pour offrir un service saisonnier à l'aéroport de Muskoka cet été », a déclaré James Murphy, directeur général d' Explorers' Edge. « À titre d'organisme de tourisme régional pour Muskoka, Parry Sound et le parc Algonquin, nous avons l'intention de tirer parti de ce service pour accroître le nombre de visiteurs internationaux dans l'ensemble de notre région. Nous remercions les représentants du District de Muskoka pour leurs efforts en vue de préparer l'aéroport, notamment en collaborant avec Transports Canada et l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. »

« Un nouveau service estival entre Toronto et Muskoka est une excellente nouvelle pour les Ontariens », a déclaré Michael Tibollo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. « Grâce à ce partenariat, Porter Airlines et l'organisme de tourisme régional ouvrent un nouveau trajet qui favorisera les entreprises locales et fera de cette magnifique région de notre province une destination de vacances facile d'accès. L'Ontario est vraiment ouverte aux affaires à Muskoka. »

Voici l'horaire détaillé :

Jour de la semaine Heure de départ à Toronto Heure de départ à Muskoka Jeudi 13 h 10 14 h 20 Lundi* 9 h 20 10 h 30

*Départ le mardi durant les longues fins de semaine.

En plus d'offrir une expérience exceptionnelle aux visiteurs de la région de Muskoka et des environs, Explorers' Edge mettra également en place un service de navette saisonnier à l'aéroport pour amener les passagers de Porter dans les hôtels de la région. L'organisme offrira également un incitatif aux voyageurs qui réservent un forfait vol et hébergement, à hauteur de 100 $ CDN, sous forme de bons d'achat.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site Web de Porter et par le biais des agences de voyages. Pour connaître l'horaire complet et les modalités d'inscription, allez sur le site www.flyporter.com.



À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud) et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d'Explorers' Edge / OTR12

OTR12 est un des 13 organismes touristiques régionaux financés par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. Mandatée pour appuyer l'industrie du tourisme régional dans le parc Algonquin, Almaguin Highlands, Loring-Restoule, Muskoka et Parry Sound, en Ontario, l'agence a été établie en 2011 et elle est supervisée par un conseil d'administration bénévole composé de propriétaires d'entreprises touristiques. OTR12 est également reconnu pour son identité de marque axée sur le consommateur, Explorers' Edge.

OTR12 a récemment amorcé sa Stratégie quinquennale pour le tourisme en région, qui vise à accroître le nombre de visiteurs internationaux et les sommes qu'ils dépensent.

Pour plus de précisions, allez sur les sites otr12.ca ou explorersedge.ca (auditoires canadiens), ou www.thegreatcanadianwilderness.com (auditoires internationaux).

