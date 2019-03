Les cinq finalistes du Prix ÉquiLibre sont révélés - L'organisme invite la population à voter!





Pour plus de diversité corporelle dans l'industrie de l'image québécoise

MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour sa 9e édition, le Prix IMAGE/in fait peau neuve et devient le Prix ÉquiLibre. Par le biais de ce prix, l'organisme ÉquiLibre poursuit son objectif de féliciter des initiatives d'ici en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. Cette année, les cinq finalistes de l'édition 2019 du Prix ÉquiLibre sont dévoilés dans de courtes capsules vidéo animées par la porte-parole de l'organisme, Marie Soleil Dion. L'ensemble de la population est invité, dès maintenant, à voter pour son finaliste préféré sur votepourleprix.ca, et ce, jusqu'au 21 avril. Voter pour le Prix ÉquiLibre c'est poser un geste concret et se positionner en faveur d'une plus grande diversité corporelle dans l'industrie de l'image québécoise.

Les finalistes 2019

Un jury, composé d'adolescent.e.s et de représentant.e.s de l'industrie de l'image, a choisi les cinq finalistes les plus inspirants de l'année. Les voici :

Incluses , pour avoir offert à la population des créations de designers québécois en taille plus pour la première fois.

, pour avoir offert à la population des créations de designers québécois en taille plus pour la première fois. J3L Lingerie , pour leur éventail de tailles qui favorise le lien positif que les femmes entretiennent avec leur corps.

, pour leur éventail de tailles qui favorise le lien positif que les femmes entretiennent avec leur corps. Les Éditions de la Bagnole , pour la bande dessinée Capitaine Aime-ton-Mou contre les ténèbres du suif abordant avec humour les concepts de beauté, de minceur et de jeunesse.

, pour la bande dessinée abordant avec humour les concepts de beauté, de minceur et de jeunesse. ­ Les folies passagères , pour ses oeuvres visuelles et littéraires sur la diversité corporelle.

, pour ses oeuvres visuelles et littéraires sur la diversité corporelle. L'Itinéraire, pour le numéro Obsédés par nos corps? qui explore plusieurs enjeux sociaux en lien avec le corps et sa perception.

Pour plus de diversité corporelle

Suivez l'organisme ÉquiLibre sur le Web et les réseaux sociaux pour prendre part à la campagne 2019 du #PrixÉquiLibre. Des visuels promotionnels ainsi qu'un tout nouvel atelier pédagogique, destiné aux adolescents.e.s et intitulé Je m'aime #sansfiltre, sont disponibles gratuitement sur equilibre.ca/prix. Cet atelier permet notamment aux intervenants.e.s jeunesse qui le désirent d'animer une séance de vote dans leur milieu respectif, et ce, afin de sensibiliser les jeunes à l'importance d'accepter et d'apprécier leur corps tel qu'il est.

« Sachant que plus d'un adolescent sur deux est insatisfait de son apparence, il importe de les sensibiliser à l'irréalisme du modèle unique de beauté. Cette année, les jeunes sont invités à réfléchir à l'influence des réseaux sociaux sur les idéaux de beauté véhiculés dans la société et à l'impact des images qu'ils publient », explique Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste chez ÉquiLibre.

Le Grand gagnant du Prix ÉquiLibre 2019 sera dévoilé le 28 mai lors d'un gala de remise de prix présenté par le Musée McCord. Encore une fois cette année, les jeunes sont au coeur de la campagne puisqu'ils.elles remettront le prix Choix des jeunes, qui comptabilise uniquement le vote des moins de 18 ans. Finalement, le jury décernera, comme à l'habitude, son prix Coup de coeur.

À propos d'ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie. Pour réaliser sa mission, ÉquiLibre déploie des programmes d'intervention et des campagnes de sensibilisation dans les écoles, le réseau de la santé, les milieux de travail et communautaires. ÉquiLibre oeuvre également en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien et à l'appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Facebook : @GroupeEquiLibre

Instagram : @groupeequilibre

YouTube : @Organisme ÉquiLibre

Twitter : @GroupeEquiLibre

LinkedIn : @ÉquiLibre

SOURCE ÉquiLibre

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 08:01 et diffusé par :