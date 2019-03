H2O Innovation et Sustainable Water unissent leurs forces pour fournir des usines de recyclage d'eau





QUÉBEC, 25 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation a établi un partenariat avec Sustainable Water (« SW ») ? Glen Allen, VA - dans le cadre de l'éco-conception de 45 projets de recyclage d'eaux usées aux États-Unis. Ces projets vont du traitement d'eau de parcs industriels à la récupération et à la réutilisation des eaux usées de campus universitaires d'envergure. Le partenariat avec Sustainable Water englobe, au-delà de la technologie, de la conception de systèmes et de l'opération, des ententes visant la livraison d'infrastructures de recyclage d'eaux usées, sous un modèle de concession. C'est une collaboration stratégique qui permettra une plus grande portée sur le marché de réutilisation d'eau. « Notre partenariat avec H 2 O Innovation combine des décennies d'expérience dans le traitement d'eau et une capacité à fournir aux clients une expertise inégalée en solutions de gestion d'eau personnalisées », a déclaré Jonathan Lanciani, président de Sustainable Water.



« Jusqu'à présent, nous avons divulgué six (6) projets, contribuant désormais au carnet de commandes de 50,0 M $, et nous travaillons activement sur un pipeline de 41 autres opportunités pour des systèmes de recyclage d'eau de tailles similaires. Ce partenariat avec Sustainable Water semble très prometteur à un moment où le marché décentralisé de la réutilisation d'eau connait une forte croissance. La concrétisation de ce partenariat avec Sustainable Water créera certainement beaucoup de valeur pour nos deux organisations », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Le premier projet du partenariat consiste en un système de récupération et de réutilisation d'eaux usées desservant un important client manufacturier en Virginie. Appelé le Virginia WaterHub®, ce système combine des techniques de traitement hydroponiques à la technologie ouverte flexMBRTM et à l'osmose inverse (« RO »). Ce système traitera 2 650 m3/jour (0,7 MGD) d'eaux usées domestiques et industrielles provenant de plusieurs usines de fabrication situées sur un campus. Les eaux usées recyclées seront utilisées dans des tours de refroidissement, ce qui réduira de près de 40% l'empreinte en eau potable du campus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df9bf50e-1648-4559-a768-88c5a2108143

Virginia WaterHub® représente la marque de la collaboration entre H 2 O Innovation et Sustainable Water en matière de conception et d'opération. Ce projet, comme de nombreux autres projets WaterHub®, appartient à Sustainable Water via une entente de concession (Water Processing Agreement - « WPA »). Un WPA est un accord qui permet à Sustainable Water d'investir au nom du client pour concevoir, construire, opérer et entretenir un système de traitement et de récupération d'eau.

Les travaux de construction du Virginia WaterHub® sont presque terminés et la mise en fonction du système est prévue pour l'été 2019. La ligne d'affaires O&M d'H 2 O Innovation, Utility Partners, opèrera également le système pour le compte de Sustainable Water, pour une durée minimale de cinq (5) ans. Le système utilisera le logiciel à la fine pointe de la technologie d'H 2 O Innovation, IntelogxTM, conçu sur mesure pour les projets WaterHub® de récupération et de réutilisation. « Dans les projets que nous avons livrés pour SW, nous avons utilisé nos dernières technologies membranaires (flexMBRTM), nous avons fourni notre logiciel IntelogxTM permettant de suivre la performance et l'optimisation des coûts, ainsi que le personnel et l'expertise nécessaires pour opérer l'usine ; nous prenons essentiellement la pleine responsabilité des investissements initiaux et des frais d'exploitation. Offrir une garantie à long-terme de ces coûts à un développeur et propriétaire d'infrastructures de traitement d'eau tel que Sustainable Water est une proposition unique qu'aucun autre équipementier n'est en mesure de fournir. C'est aussi pour cette raison que la collaboration avec Sustainable Water est un véritable partenariat, bien au-delà de la relation fournisseur-client traditionnelle », a ajouté Guillaume Clairet, chef de l'exploitation d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

About Sustainable Water

Sustainable Water est une firme de conseil en gestion d'eau et en développement d'infrastructures hydrauliques, spécialisée dans les projets de récupération et de réutilisation d'eau à l'échelle régionale. Sustainable Water est spécialisée dans la conception-construction de solutions éco-conçues de traitement d'eaux usées. La compagnie développe des solutions pour divers secteurs, notamment l'enseignement supérieur, la fabrication d'automobile, la fabrication de produits alimentaires et de boissons, les développements de bureaux et les aéroports. Leurs projets de récupération WaterHub® sont en train de changer le paradigme de la gestion d'eaux usées en milieu urbain. Pour plus de renseignements, visitez www.sustainablewater.com.

