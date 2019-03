COCA-COLA CANADA MARQUE LE DÉBUT D'UNE ANNÉE RICHE EN NOUVEAUX PRODUITS AVEC UNE MINI BOUTEILLE INNOVANTE





La boisson Coca-Cola favorite des Canadiens et Canadiennes se taille maintenant une grande place sur le marché avec son plus petit format, la mini bouteille de 250 ml refermable et plus compacte, offerte avec les marques Coca-Cola, Coca-Cola zéro sucre, Coke Diète et Sprite. Le « mini » format innovant marque le début d'une année importante sur le plan des nouveaux produits pour Coca-Cola au Canada, qui présentera d'ailleurs plus de 20 nouvelles boissons dans sa gamme, y compris des boissons à teneur faible ou nulle en calories, des saveurs riches et des sodas.

« La mini bouteille représente l'un des nouveaux produits les plus intéressants que nous avions vus sur le plan des formats depuis longtemps! Nous sommes conscients que les gens veulent plus de choix de boissons, et la mini bouteille n'est que l'une des façons de répondre à ces besoins », déclare Darlene Nicosia, présidente de Coca-Cola Ltée. « Et il ne s'agit pas uniquement de plus petits formats, nous travaillons aussi à commercialiser plus de boissons à teneur faible ou nulle en calories pour aider les Canadiens et Canadiennes à choisir le format qui leur convient et à gérer leur apport en sucre selon leurs besoins. »

Le nouveau format de mini bouteille est le premier de son genre en Amérique du Nord. Comme sa petite taille peut avoir un effet sur la carbonatation lors du processus d'emballage, la mini bouteille est fabriquée avec un revêtement novateur, appelé FreshSafe, qui prolonge jusqu'à quatre mois de plus la durée de vie. Le contenant est toujours 100 % recyclable tout comme les autres bouteilles PET de plastique. Le partenaire embouteilleur de l'entreprise, la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Ltée, a investi 20 millions de dollars pour mettre à niveau les capacités de lignes de production de l'usine de Brampton afin qu'elles prennent en charge la fabrication de la mini bouteille. L'investissement permet de créer trois nouveaux emplois au départ et offre la possibilité de fabriquer d'autres petits formats à l'avenir.

« Nous sommes très fiers que notre première annonce comme embouteilleur indépendant soit de réinvestir dans notre établissement de Brampton », indique Todd Parsons, président et chef de la direction de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Ltée. « Il est très important pour nous d'agir localement et de soutenir nos collectivités. Nous visons l'accroissement de nos capacités au Canada, ce qui en retour, créera des emplois. »

L'investissement fait suite à une annonce diffusée au printemps dernier selon laquelle Coca-Cola Ltée investit 85 millions de dollars dans la construction d'une usine à Peterborough, en Ontario, pour la production du lait ultrafiltré fairlife. Le nouvel établissement est en bonne voie d'être inauguré au printemps 2020.

La mini bouteille sera offerte en deux quantités partout au pays : une bouteille individuelle de 250 ml et un format de 8 bouteilles de 300 ml.

Pour plus d'information sur la mini bouteille, visitez le site coca-cola.ca.

À propos de Coca-Cola au Canada

Au Canada, Coca-Cola est présente dans les dix provinces, employant 6 200 personnes dans plus de 50 établissements, dont six usines de production. Nous offrons une vaste gamme de boissons, dont bon nombre sont offertes en version à teneur faible ou nulle en calories. Ces boissons englobent des boissons pétillantes, des eaux non pétillantes et non pétillantes, des jus et des boissons fruitées, des produits laitiers ultra-filtrés, des boissons isotoniques, des boissons énergisantes et des thés et cafés prêts à boire. Nous sommes fiers d'offrir certaines des marques les plus populaires au Canada, notamment, Coca-ColaMD, Coke DièteMD, Coca-ColaMD zéro sucre, Coca-Cola LifeMD, SpriteMD, FantaMD, NESTEAMD, Gold PeakMC, POWERADEMD, Minute MaidMD, DASANIMD, fairlifeMD, smartwaterMD et vitaminwaterMD. Au Canada, Coca-Cola est représentée par Coca-Cola Limitée et la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. Pour en apprendre davantage sur notre entreprise, veuillez visiter notre site Web www.coca-cola.ca ou www.cokecanada.com.

