Semaine québécoise de la canne blanche 2019 - Un vif succès, mais tout reste à faire





MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a le plaisir de vous informer que l'édition 2019 de la Semaine de la canne blanche a été un grand succès. Durant cette semaine, notre regroupement a concentré ses efforts sur la promotion de l'accessibilité du Web et aux quatre coins du Québec, nos associations membres ont pu en discuter avec beaucoup de compétence.

Malgré une belle présence médiatique durant la semaine de la canne blanche, la situation du Web québécois est loin d'être réglée. Rappelons qu'avec les adaptations nécessaires, une personne aveugle ou malvoyante est en mesure de naviguer sur un site Web, si celui-ci respecte certains standards de conception. La grande majorité des organismes publics du Québec sont tenus de respecter de tels standards et pourtant, le RAAQ constate un manque de proactivité de la part du gouvernement dans leur application. Il en résulte qu'actuellement, selon une étude menée par le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM), 66.7 % des sites Web gouvernementaux testés ont un niveau d'accessibilité entre «?faible?» et «?inutilisable?».

La situation du côté de l'entreprise privée n'est guère plus reluisante, celles-ci n'étant soumises à aucun standard. Encore une fois, le gouvernement ne fait pas bonne figure et prend peu d'action pour assurer la promotion de l'accessibilité du Web auprès des compagnies. Pourtant, à l'instar d'autres pays et même de sa voisine l'Ontario, le gouvernement québécois pourrait faire plus pour assujettir l'entreprise privée à des normes d'accessibilité adéquate. Loin de prendre cette voie, soulignons que le gouvernement québécois a récemment adopté la Stratégie numérique du Québec, que le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) décrit comme « un projet de société qui met le numérique au service de la personne et du bien commun » ne prend presque pas en considération l'accessibilité du Web. Et pourtant, le RAAQ a fait de nombreuses représentations auprès du MEI pour s'assurer que l'accessibilité du Web y prenne une juste place. N'oublions pas qu'au Québec, l'accessibilité du Web a un impact sur près de 1,8 million de personnes, dont 450 000 personnes en situation de handicap visuel.

Terminons en disant que l'accessibilité du Web est une question majeure pour les personnes que nous représentons. En effet, comme tout un chacun, les personnes aveugles et malvoyantes ont le droit d'avoir accès à l'information contenue sur le site Web de leur Centre de Santé et de Services sociaux ou de leur école, pour ne nommer que ces deux exemples. Tant que cette situation ne sera pas réglée, le RAAQ continuera de travailler sans relâche pour rendre le Web québécois plus inclusif.

Pour en savoir plus sur la situation de l'accessibilité du Web: https://labo.raamm.org/portrait-global/

À propos de la Semaine de la canne blanche

Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la « Semaine de la canne blanche ». De nos jours, cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) est un regroupement de 15 associations, dont 12 associations régionales. Nous représentons plus de 450 000 personnes vivant en situation de handicap visuel. Nous avons pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et malvoyantes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine.

