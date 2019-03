/R E P R I S E -- Avis aux médias - Escouade mobilité - La Ville de Montréal présente le premier bilan de l'Escouade mobilité/





MONTRÉAL, le 24 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le vice-président du comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques, M. Sylvain Ouellet, et le responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal, M. Éric Alan Caldwell, invitent les représentants des médias à une conférence de presse dévoilant le bilan et les perspectives à venir de l'Escouade mobilité.

DATE : Lundi 25 mars 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Salon Maisonneuve

Hôtel de Ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

