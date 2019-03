Café : des électroménagers de conception unique





La nouvelle marque offre des ensembles complets d'électroménagers de cuisine

dotés de finis mats de luxe et de finitions sur mesure, une première dans l'industrie.



TORONTO, le 25 mars 2019 /CNW/ - Café, une magnifique collection moderne d'électroménagers de cuisine, a été officiellement lancée aujourd'hui au Canada. Alliant personnalité et performance, Café est la toute première gamme d'électroménagers haut de gamme pouvant être personnalisés avec des boutons et poignées sur mesure aux couleurs bronze brossé, acier inoxydable brossé, cuivre brossé et noir brossé.

Les électroménagers Café font partie de la famille de GE Appliances Canada, qui a réalisé un changement audacieux et stratégique en cessant de se concentrer principalement sur la seule marque GE pour développer toute une gamme de marques.

« L'accessoirisation est une façon simple d'exprimer un style personnel, explique Bob Park, chef des marques chez GE Appliances Canada. Pour la première fois, les Canadiens pourront personnaliser leur cuisine dans les détails en ayant la possibilité d'assortir les poignées et les boutons de leurs électroménagers, tout comme ils le feraient avec les poignées et les boutons de leurs meubles de cuisine. Nous sommes ravis de lancer cette collection avant-gardiste qui révolutionne la conception de la cuisine. »

Pour célébrer le lancement de la nouvelle marque, le Québécois Antoni Porowski, vedette de la télévision, lauréat d'un prix Emmy, spécialiste culinaire et restaurateur, est à Toronto ce soir pour un événement de lancement exclusif.

« En tant que personne qui adore recevoir et passer du temps dans la cuisine, j'aime tout des nouveaux électroménagers Café. Après tout, ils rassemblent deux de mes passions, à savoir une cuisine efficace et incroyable ainsi qu'un style fabuleux, explique M. Porowski. Les finis sont lisses et élégants. Je n'ai jamais rien vu de tel dans la cuisine. »

Sonnant la fin de l'omniprésence de l'acier inoxydable, les électroménagers Café seront, dans un premier temps, offerts dans les finis blanc mat soutenu et noir mat moderne.

Le fini blanc mat propose une apparence intemporelle et sobre. Sa texture lisse et calme ajoute chaleur et lumière à toute cuisine. Les électroménagers au fini blanc mat sont offerts de série avec des poignées et boutons couleur bronze brossé, mais qui peuvent être remplacés par ceux en acier inoxydable brossé, cuivre brossé ou noir brossé.

Le fini noir mat permet d'afficher audacieusement son style et s'agence parfaitement avec les tons riches et naturels du bois et de la pierre. Les électroménagers au fini noir mat seront équipés de poignées et de boutons en acier inoxydable brossé, mais il sera possible d'en modifier l'apparence en commandant simplement des couleurs différentes.

Chaque poignée comprend un manchon en cuivre arborant un logo Café discret. Le cuivre est un incontournable classique dans la cuisine pour ce qui est du décor et des batteries de cuisine haut de gamme. Les électroménagers seront offerts en acier inoxydable au cours des prochains mois.



Les nouveaux électroménagers seront offerts chez les détaillants d'électroménagers partout au Canada. La gamme complète comprendra des fours encastrés, des cuisinières, des tables de cuisson, des réfrigérateurs avec porte à deux battants, des lave-vaisselle et des hottes d'évacuation.

Pour tout complément d'information, consultez caféappliances.ca/fr ou retrouvez la marque sur Instagram @caféappliancesca.

