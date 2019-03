C'est la saison des nids-de-poule! N'espérez pas simplement qu'ils disparaissent et conduisez plus prudemment





Soixante-dix-huit pour cent* des conducteurs du Québec utilisent les mauvaises techniques de conduite lorsqu'ils approchent un nid-de-poule, selon un sondage d'Allstate du Canada

MONTRÉAL, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Comme les conducteurs du Québec le savent déjà trop bien, la période de transition entre l'hiver et le printemps implique souvent un plus grand nombre de nids-de-poule et de surfaces inégales sur toutes les routes de la province. Ces fameux dangers de la route peuvent causer des dommages importants aux véhicules ainsi que la perte de contrôle par le conducteur. Selon un nouveau sondage réalisé par Léger pour le compte d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance, 78 pour cent* des conducteurs québécois utilisent de mauvaises techniques lorsqu'ils approchent un nid-de-poule.

« Les nids-de-poule semblent désormais faire partie de la vie quotidienne des Québécois », affirme André Parra, directeur régional des réclamations chez Allstate du Canada, compagnie d'assurance. « Parfois, on a l'impression qu'ils surviennent de façon imprévisible, mais en nous concentrant sur la route et en adoptant les meilleures pratiques, nous pouvons limiter les dommages importants à nos véhicules. »

Selon les résultats du sondage d'Allstate du Canada, presque la moitié (47 pour cent*) des Québécois avouent que leur auto a été endommagée en passant dans un nid-de-poule. Pour plus de la moitié d'entre eux (53 pour cent*), les réparations se sont élevées entre 101 $ et 500 $. Il n'est donc pas surprenant que pratiquement toute la population du Québec (96 pour cent*) s'entende pour dire que les nids-de-poule sont un problème récurrent.

Comment devrait-on approcher un nid-de-poule ?

À l'approche d'un nid-de-poule, seulement un cinquième des conducteurs (20 pour cent*) ralentissent alors que 78 pour cent* d'entre eux tentent de l'éviter en tournant le volant. Les conducteurs dont le véhicule a déjà subi des dégâts dans un nid-de-poule (81 pour cent*) se servent très souvent de cette méthode d'évitement. Cependant, on ne recommande pas l'embardée parce qu'elle peut causer une collision avec un autre véhicule.

« Les résultats du sondage ne me surprennent pas. Ils ne font que démontrer à quel point il est important pour les conducteurs d'apprendre à partager la route avec les nids-de-poule », déclare Jean-Denis Quenneville, vice-président de l'Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec. « Il ne faut pas freiner brusquement au moment de passer sur un nid-de-poule. Les pneus, les roues, l'alignement et la suspension du véhicule peuvent ainsi en subir davantage l'impact. De plus, le fait de tourner brusquement le volant pourrait causer encore plus de dommage parce que vous risquez de frapper d'autres voitures et d'occasionner un accident. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs en même temps », ajoute-t-il.

Conseils pour minimiser ou éviter avec prudence des dommages causés par un nid-de-poule

La saison des nids-de-poule étant arrivée, Allstate du Canada offre les conseils de sécurité suivants :

Gardez vos yeux sur la route - Surveillez si les autos devant vous font un virage ou freinent de manière inattendue afin d'être prêt(e) pour tout problème éventuel.

- Surveillez si les autos devant vous font un virage ou freinent de manière inattendue afin d'être prêt(e) pour tout problème éventuel. Tenez bien le volant - Utilisez toujours vos deux mains pour ne pas perdre le contrôle du véhicule.

- Utilisez toujours vos deux mains pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Évitez de freiner soudainement ou à fond - Si vous êtes incapable d'éviter un nid-de-poule, il est possible que vous freiniez brusquement. Ne faites pas cela. Cette réaction pourrait entraîner plus de dommages ou la perte de contrôle de votre véhicule. Enlevez plutôt votre pied de l'accélérateur pour ralentir.

- Si vous êtes incapable d'éviter un nid-de-poule, il est possible que vous freiniez brusquement. Ne faites pas cela. Cette réaction pourrait entraîner plus de dommages ou la perte de contrôle de votre véhicule. Enlevez plutôt votre pied de l'accélérateur pour ralentir. Évitez de tourner le volant brusquement - Vous pouvez endommager vos roues, frapper d'autres autos ou causer une collision.

- Vous pouvez endommager vos roues, frapper d'autres autos ou causer une collision. Assurez-vous que vos pneus sont gonflés correctement - Des pneus trop ou pas assez gonflés ont plus de chance d'être endommagés.

- Des pneus trop ou pas assez gonflés ont plus de chance d'être endommagés. Vérifiez l'état de votre véhicule régulièrement - Surveillez s'il y a des bosses sur les jantes ou des renflements sur vos pneus. Une voiture qui tire d'un côté pourrait être le signe de problèmes plus sérieux.

- Surveillez s'il y a des bosses sur les jantes ou des renflements sur vos pneus. Une voiture qui tire d'un côté pourrait être le signe de problèmes plus sérieux. Signalez les nids-de-poule - Pour signaler un nid-de-poule de toute grandeur et faire une demande de réparations de la route, communiquez avec les services municipaux de votre région ou joignez Transports Québec en composant le 511.

*À propos du sondage Léger

Ce sondage Léger a été réalisé du 22 au 25 février 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1?014 Québécois âgés de 18 ans et plus. En utilisant des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, les régions, la langue parlée à la maison, l'éducation et la présence d'enfant(s) mineur(s) au sein du ménage afin de garantir un échantillon représentatif de la population entière à l'étude. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ±3,08 %, 19 fois sur 20.

