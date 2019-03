Canopy Growth reçoit une nouvelle licence de Santé Canada au Canada atlantique qui augmentera sa production et créera des emplois





Une nouvelle installation de 40 millions de dollars augmentera la production de cannabis de Canopy Growth par plus de 5 000 kg annuellement et créera plus de 130 nouveaux postes à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

SMITHS FALLS, ON et FREDERICTON, NB, le 25 mars 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED ), (NYSE: CGC ) (« Canopy Growth » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une licence de production de Santé Canada pour son installation de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Avec cette licence, Canopy Growth prévoit que l'installation produira initialement plus de 5 000 kg de cannabis annuellement et s'attend à ce que les premières récoltes soient offertes sur le marché dans les six prochains mois.

Conçue en collaboration avec Canopy Rivers Inc. (TSXV: RIV) et exploitée sous Tweed, la marque phare de Canopy Growth, l'installation soutiendra les opérations locales et internationales de la Société avec des capacités de production de cannabis de haute qualité et à grande échelle qui répondront aux besoins de clients faisant usage de cannabis récréatif et thérapeutique. Pour satisfaire la demande, Canopy Growth s'attend à créer plus de 130 nouveaux emplois à son usine de Fredericton.

« Le Nouveau-Brunswick s'est affirmé comme un chef de file dans le secteur du cannabis légal. La province est un excellent endroit pour faire des affaires, affirme Bruce Lindon, co-PDG et président de Canopy Growth. Nous miserons sur notre expertise opérationnelle actuelle afin de répondre aux besoins de nos clients, tout en contribuant de manière significative à l'économie locale, principalement par la création de nouveaux emplois. »

Canopy Growth s'attend à pourvoir une vaste gamme de postes à l'installation, notamment des superviseurs de laboratoire, des techniciens, des cultivateurs, des équipes responsables de la post-récolte, des experts en assurance de la qualité, de même que des équipes responsables de l'expédition et de la maintenance. Leurs efforts conjugués feront de l'installation l'une des plus importantes opérations de culture du Canada atlantique, capable d'approvisionner le marché avec un flux constant, fiable et de haute qualité de produits commerciaux du cannabis. Avec un réseau de distribution et des partenariats solides dans chacune des provinces atlantiques, cette installation renforce davantage l'engagement de la Société envers la région.

Au cours des prochaines semaines, Canopy Growth a hâte de vous fournir de plus amples renseignements concernant les salons de l'emploi servant à pouvoir ces postes. Les candidats intéressés sont invités à surveiller la page canopygrowth.com/fr/carrieres/ et le compte Twitter de la Société @CanopyGrowth pour en savoir davantage.

Poussons vert l'avenir (des provinces atlantiques).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. Canopy Growth offre des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médicinal par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

Elle est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations (« Canopy Health »), elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Canopy Growth travaille en collaboration avec la Beckley Foundation, et a formé Beckley Canopy Therapeutics afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médicinal et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un accent sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis des actifs de la société ebbu, inc. (« ebbu »), chef de file en matière de recherche en chanvre. La propriété intellectuelle (PI) d'ebbu et les avancées en matière de recherche et de développement réalisées par l'équipe de l'entreprise s'appliquent directement au programme de sélection génétique de cannabis riche en chanvre et en THC et aux capacités de production de boissons infusées au cannabis de Canopy Growth. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, la Société fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seed, Battelle, le plus grand organisme de recherche et développement à but non lucratif au monde, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,3 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. La Société exploite des magasins de vente Tweed à Terre-Neuve et au Manitoba, et a conclu des ententes d'approvisionnement avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.canopygrowth.com/fr.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les futures offres de format de produit. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société de satisfaire ses contrats de ventes provinciales ou des provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

