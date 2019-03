Entente de 100 millions $ pour le recyclage du verre au Québec





LACHUTE, QC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - RV² Technologies, une filiale du Groupe SiliCycle, et Tricentris, deux leaders de leur domaine respectif, sont fiers d'annoncer aujourd'hui la signature d'un partenariat pour la transformation du verre au Québec. Cette nouvelle entente totalise 100 millions $ sur une période de 20 ans, au cours de laquelle Tricentris fournira à RV² Technologies 30 000 tonnes de poudre de verre annuellement. Cette alliance permettra à elle seule de recycler plus de 25% de tout le verre issu de la collecte sélective.

RV² Technologies innove en utilisant le verre récupéré pour produire de la silice brute et des produits chimiques de haute valeur. À l'instar d'une mine de silice, le gisement de verre de Tricentris devient la source d'approvisionnement de RV² Technologies. Mais plutôt que d'extraire une ressource naturelle, c'est le verre provenant des bacs de récupération des quelque 2 millions de Québécois desservis sur le territoire de Tricentris qui servira de matière première pour la production de silice précipitée. En plus d'être largement préférable à l'extraction minière, cette technologie permet de surcycler (upcycling) le verre en le transformant en un produit de qualité ou d'utilité supérieure.

La silice précipitée est une composante utilisée notamment dans les pneus, les peintures, les revêtements et les dentifrices. Elle permet entre autres d'augmenter la résistance et la durabilité des produits dans lesquels elle est utilisée. Comme le verre est consommé au Québec, trié au Québec, conditionné au Québec, recyclé au Québec et revendu au Québec, il s'agit là d'un bel exemple d'économie circulaire.

« Je suis très heureux de la signature de ce contrat d'approvisionnement historique et essentiel. L'équipe de SiliCycle est composée de nombreux docteurs en chimie ayant fait leurs études et leur carrière avec ce super matériau qu'est la silice. Le verre, c'est de la silice. On navigue avec RV² Technologies, notre filiale, dans notre champ d'expertise et nous en sommes bien fiers.» a déclaré monsieur Hugo St-Laurent, président et chef de la direction de SiliCycle et président de RV² Technologies.

« L'annonce d'aujourd'hui est le fruit de près d'une décennie de travail, né d'une idée du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), ensuite reprise dans les laboratoires de SiliCycle pour l'améliorer. Le duo Tricentris-RV² Technologies apporte enfin une solution environnementale innovatrice et même exportable. » a ajouté monsieur Claude Pouliot, directeur général de RV² Technologies.

Le président de Tricentris, et maire de Lachute, monsieur Carl Péloquin, se réjouit également de ce dénouement. « Nos efforts en recherche et développement sont récompensés une fois de plus aujourd'hui et nous permettent d'offrir une nouvelle voie de recyclage pour le verre. Avec son projet d'usine de micronisation du verre, le conseil d'administration de Tricentris a su innover et adopter une attitude entrepreneuriale bénéfique pour l'organisme, ses membres et l'environnement. »

L'alliance de RV² Technologies et Tricentris cadre parfaitement avec les priorités gouvernementales et son engagement envers la création de nouvelles filières de récupération et de débouchés, tel qu'exprimé lors du récent budget du gouvernement du Québec.

À propos de RV² Technologies

Fondée en 2014, RV2 Technologies est une entreprise entièrement dédiée à la valorisation du verre issu de la collecte sélective. Transformant celui-ci en matière à haute valeur ajoutée, notre entreprise s'applique à le réintroduire dans la chaîne d'approvisionnement de nombreux produits que l'on utilise au quotidien.

À propos de SiliCycle Inc.

Fondée en 1995, SiliCycle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour la chromatographie, l'analyse et la synthèse organique ainsi que l'extraction et la purification de molécules issues de diverses biomasses.

À propos de Tricentris

Recevant, triant et mettant en marché plus de 215 000 tonnes métriques de matières recyclables chaque année, Tricentris est la plus importante organisation de tri au Québec. L'organisme fait aussi dans la transformation depuis l'ouverture de son usine de micronisation du verre en 2013. Tricentris accomplit avec fierté et détermination sa mission en socialisant les bénéfices provenant de la vente des matières recyclables et contribue ainsi aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de l'évolution régionale.

