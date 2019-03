/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera Longueuil et la Rive-Sud de Montréal/





LONGUEUIL, QC, le 22 mars 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, se rendra à Longueuil et sur la Rive-Sud de Montréal, où il rencontrera des dirigeants communautaires et des chefs d'entreprise, et prononcera des allocutions devant la Chambre de commerce de la région et le Global Leadership Forum, un rassemblement international de cadres du secteur des infrastructures.

Date : Lundi 25 mars 2019

11 h

Le ministre Champagne rencontrera la mairesse de Longueuil

FERMÉ AUX MÉDIAS

893, boulevard Guimond

Longueuil, Québec

12 h - 13 h 15

Le ministre Champagne prononcera une allocution devant la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS L'ALLOCUTION

893, boulevard Guimond

Longueuil, Québec

14 h 30 - 16 h

Le ministre Champagne participera à un événement communautaire avec la communauté italienne aînée de la paroisse Saint-Sylvain.

OUVERT AUX MÉDIAS

Paroisse Saint-Sylvain

750, boulevard St-Sylvain

Laval, Québec

18 h 30 - 19 h 15

Le ministre Champagne prendra la parole à l'occasion du 12e Global Infrastructure Leadership Forum

OUVERT AUX MÉDIAS APRÈS L'ALLOCUTION

Mont Royal Club

1175, rue Sherbrooke Ouest

Montréal, Québec

