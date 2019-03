Earth Networks lance un système d'alerte rapide pour l'aviation pour l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar





Earth Networks a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un nouveau système d'alerte météorologique aéronautique pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). L'annonce a été faite lors de la 6ème conférence annuelle InterMET Asie à Singapour.

Conçu pour les professionnels de la gestion du trafic aérien et des opérations aéroportuaires pour émettre des alertes sur les phénomènes météorologiques sévères et les menaces de foudre susceptibles d'affecter les opérations aériennes et terrestres, y compris le personnel au sol, le ravitaillement et les aéronefs, le nouveau système mondial d'alerte rapide pour l'aviation comprend :

La détection de la foudre en temps réel alimentée par le Total Lightning Network de Earth Networks, qui compte près de 1 700 capteurs dans plus de 100 pays

La surveillance météorologique au sol par l'entremise du réseau météorologique Earth Networks

Sferic Maps, une plate-forme Web de surveillance et d'alerte en cas de phénomènes météorologiques sévères

Des données météorologiques sévères et outils de visualisation tels que Dangerous Thunderstorm Alerts et PulseRad ,une alternative radar dérivée de la foudre

Des prévisions ponctuelles à courte portée alimentées par ENcast permettant des prévisions météorologiques à court terme très précises pour des zones spécifiques

L'intégration des données sur la foudre avec SYNERGIE, le logiciel multitâche basé sur le Web de Météo France International (MFI) qui gère les observations météorologiques METAR à partir des systèmes automatisés d'observation météorologique (AWOS) existants, rendant tous les AWOS de l'ASECNA opérationnels au niveau P/T

La formation complète et le soutien opérationnel continu

Basée à Dakar, au Sénégal, l'ASECNA est l'un des plus grands fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP) d'Afrique, couvrant 17 États membres en Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Union des Comores et France. Avec 6 régions d'information de vol (FIR) et une vaste zone de couverture 1,5 fois plus étendue que celle de l'Europe, l'ASECNA est responsable de la gestion du trafic aérien pour 16,5 millions de kilomètres carrés d'espace aérien sur le continent africain.

"Nous avons des régions d'Afrique centrale qui sont touchées par une forte couverture nuageuse et des orages neuf mois par an", a déclaré Moctar Mahfoud, directeur de la météorologie aéronautique à l'ASECNA. "La nécessité d'avoir des informations en temps réel sur les phénomènes météorologiques qui peuvent causer de fortes turbulences et des déroutements d'avion est cruciale."

Thomas Sobakam, directeur des services météorologiques à l'ASECNA a ajouté : "Après une période de six mois d'utilisation du suivi des orages par la foudre depuis les réseaux terrestres, nous avons constaté que notre taux de fausses alarmes a diminué et nous avons amélioré notre capacité à prédire quand une tempête va passer, ce qui nous a permis d'éliminer les retards dus aux tempêtes convectives, qui représentent 40% des incidents dans notre zone de contrôle".

Jim Anderson, Senior Vice President, Global Sales chez Earth Networks a déclaré : "Nous sommes ravis des résultats opérationnels et de leur impact indéniable sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans l'espace aérien africain. En collaboration avec l'ASECNA, nous avons considérablement amélioré notre capacité de détection, de suivi et d'alerte en cas de temps violent dans un espace aérien 50 % plus grand que l'Europe entière. Ces améliorations de capacité auront des retombées économiques importantes dans une grande partie de l'Afrique."

A propos de Earth Networks

Earth Networks est un chef de file dans le domaine des systèmes d'alerte rapide pour l'aviation, avec plus de 50 aéroports et clients dans le monde entier. Ses outils complets de surveillance météorologique, de visualisation, d'alerte et d'aide à la décision pour les prévisions aident l'industrie aéronautique à réduire les retards dus aux conditions météorologiques, à éliminer les fausses alertes et à assurer des conditions d'exploitation sûres pendant le vol et au sol.

