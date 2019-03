/R E P R I S E -- Moyens de pression de l'industrie du taxi le 25 mars 2019 - Perturbation possible des services de taxibus, taxi collectif et transport adapté d'exo/





MONTRÉAL, le 24 mars 2019 /CNW Telbec/ - En raison des moyens de pression exercés par les chauffeurs de l'industrie du taxi, exo tient à informer sa clientèle que les services de taxibus, de taxi collectif et de transport adapté pourraient être perturbés lundi le 25 mars, dès 7 h.

Impacts possibles sur le service :

Transport adapté

En fonction de la disponibilité des chauffeurs, la priorité sera accordée aux déplacements liés à des rendez-vous médicaux. À ce point-ci, exo ne peut garantir que tous les déplacements prévus seront assurés.

Taxibus et taxi collectif

Dans le contexte actuel, exo est dans l'incapacité de garantir que les déplacements prévus par taxibus ou par taxi collectif pourront être assurés. Nous recommandons à notre clientèle de consulter le site web d'exo et le compte Twitter de son secteur d'autobus, dès 5 h 30 le lundi 25 mars.

« La grève des chauffeurs de taxi pourrait effectivement avoir des conséquences sur nos services. Nous mettons tout en oeuvre pour informer notre clientèle et minimiser les impacts de cette situation hors de notre contrôle. Nous sommes en communication constante avec nos partenaires afin d'offrir à notre clientèle un suivi régulier de la situation », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le site web et les fils Twitter d'exo seront mis à jour régulièrement, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec.

