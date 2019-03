IVG Premium E-Liquids annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Kollaras & Co





IVG Premium E-Liquids, première marque britannique, a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec la société de renommée mondiale Kollaras & Co ? une entreprise familiale depuis 3 générations. Kollaras & Co se spécialise dans le soutien aux détaillants indépendants, via de multiples canaux en Australie.

Kollaras & Co a obtenu les principaux droits de distribution des produits d'IVG Premium E-Liquids en Australie, ce qui permet aux vapoteurs de la région de bénéficier de la gamme de saveurs britanniques d'IVG, de qualité supérieure, disponible dans 60 pays et sur 6 continents.

John Kollaras, directeur général de Kollaras & Co, affirmant que cette alliance constituait une étape majeure pour son entreprise qui va bientôt fêter ses 60 ans, a commenté en ces termes: "Nous sommes ravis de nous associer avec IVG, alors que nous continuons de nous efforcer de fournir une offre unique au sein de notre portefeuille, et de consolider notre position en tant que fournisseur de solutions dynamique." Puis il a poursuivi: "La qualité, l'authenticité et la passion sont trois valeurs clés que nous recherchons chez nos partenaires, et IVG n'échappe pas à la règle."

Ahsan Bawa, PDG de IVG, a commenté en affirmant: "Notre incroyable aventure continue ici, chez IVG, notre marque internationale primée continue d'atteindre de nouveaux sommets. C'est pour nous une fierté et un honneur d'accueillir la famille Kollaras au sien de notre entreprise. Cette alliance stratégique contribuera à rendre disponible les produits d'IVG dans les magasins de proximité. Nous sommes ravis d'annoncer officiellement ce partenariat avec Kolloras & Co, qui constitue une étape majeure pour les régions Océanie et Pacifique Sud

Kollaras & Co distribuera 26 e-liquides aux saveurs délicieuses d'IVG Premium E-Liquids, en doses de 60ml et 10ml, sur le marché de détail australien d'ici la fin avril 2019.

13 distinctions internationales "Premier spécialiste e-liquides 2019", Meilleure saveur sucrée, et autres, ont joué un rôle clé dans l'adoption de ces produits par la société australienne, ainsi que les revues existantes réalisées par les amateurs du vapotage sur le marché australien.

Kollaras a conclu en déclarant: "Nos mesures de base en termes d'innovation mettent l'accent sur la création de marques appréciées de nos clients et offrant aux acheteurs une valeur remarquable, et IVG en est un bel exemple. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes tous deux particulièrement enthousiastes et persuadés de la réussite de ce projet et de nos perspectives de croissance au cours de l'année à venir!"

A propos d'IVG Premium E-Liquids - www.ivgeliquids.co.uk

A propos de Kollaras & Co: www.kollaras.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 05:05 et diffusé par :