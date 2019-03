ITER ORGANIZATION CONFIE À BERTIN TECHNOLOGIES LA CONCEPTION D'UN « DENSITY INTERFEROMETER POLARIMETER »





Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, s'est vu confier par ITER Organization le contrat de design préliminaire du Diagnostic du « Density Interferometer Polarimeter » (DIP), système optique complexe permettant de contrôler l'état du plasma et mesurer sa densité pendant la réaction de fusion nucléaire.

Il s'agit là d'un élément clef des futurs instruments de Diagnostics du réacteur (tokamak). En effet, le rôle du DIP sera d'aider à assurer le contrôle du plasma, en mesurant la densité des électrons pour en assurer sa stabilité et obtenir un bon rendement énergétique.

En effet, l'optique, technologie au coeur du DIP, est l'un des secteurs d'excellence de Bertin Technologies, leader français de l'innovation industrielle en la matière. Partenaire depuis 2009 du programme ITER au travers de différents contrats avec ITER Organization à Cadarache, Fusion For Energy à Barcelone et le Princeton Physics Plasma Laboratory aux Etats-Unis, Bertin Technologies se positionne sur l'instrumentation destinée à analyser le plasma de fusion pour contribuer à la conduite et la sécurité des expériences mais aussi acquérir les paramètres qui seront exploités par les physiciens. Fort de son expérience et de son expertise uniques, l'objectif des années à venir pour Bertin est de prendre en charge d'autres sujets de diagnostics complets d'ITER, du design à l'installation sur site.

Ce contrat consacre le savoir-faire des équipes de Bertin dans le domaine des Grands Instruments Scientifiques.

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s'appuie sur sa longue expérience d'innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d'ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 100 millions d'euros en 2017. L'entreprise est active au niveau mondial.

Avec l'acquisition en 2017 de Winlight, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes en optique de haute performance, Bertin conforte sa présence dans le domaine des grands instruments scientifiques (réacteurs de recherche, synchrotrons, télescopes) et pour les grands programmes de la défense et du spatial, avec des clients présents en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

