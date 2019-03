Sitecore redéfinit le rôle des femmes dans la direction des sociétés technologiques avec l'arrivée de deux femmes au sein de son équipe de direction





Beth Broderson et Desta Price intègrent la société en tant que, respectivement, responsable de la clientèle et vice-présidente directrice de la gestion des produits ; la représentation féminine au sein de l'équipe de direction de Sitecore approche désormais les 50 % SAN FRANCISCO, 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore®, leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Beth Broderson au poste de responsable de la clientèle de la société et de Desta Price au poste de vice-présidente directrice de la gestion des produits. Beth Broderson et Desta Price travailleront au siège de Sitecore à San Francisco sous la responsabilité du PDG, Mark Frost. Leur arrivée marque les troisième et quatrième embauches de femmes au sein de l'équipe de direction de la société cette année. La représentation féminine au sein de l'équipe de direction de Sitecore est désormais quatre fois plus élevée que la moyenne du secteur, qui est d'environ 10 % seulement1.

« Alors que nous élargissons notre offre de produits, développons de nouveaux segments de clientèle et continuons à permettre une expérience client supérieure dans tous les secteurs de notre société, il est important de faire appel à des talents du plus haut calibre », a déclaré Mark Frost, PDG de Sitecore. « Beth et Desta sont des grandes expertes qui gardent toujours en vue les clients et les résultats et nous sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe de direction. Elles joueront toutes deux un rôle essentiel en s'assurant que nos clients occupent une place centrale dans le développement et la mise en oeuvre de nos stratégies de produits et de services. »

Beth Broderson apporte à Sitecore vingt ans d'expérience dans les plateformes technologiques d'entreprises au service de la réussite des clients. Elle travaillait auparavant chez Oracle, où elle a occupé la fonction de vice-présidente en charge de la réussite des clients du groupe. Elle a également occupé des postes de direction chez Hyperion et KPMG Consulting. En tant que responsable des équipes de support produit, de connaissance et de réussite des clients Sitecore, Beth sera chargée de développer la culture de la société axée sur la satisfaction client et l'innovation au service des leurs résultats.

« Les clients de Sitecore apprécient la richesse de Sitecore Experience Cloud, qui se présente comme une plateforme de contenu et de commerce de bout en bout pour le marketing. Cependant, le plus important pour eux est de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs d'engagement auprès de leurs propres clients », a déclaré Beth Broderson, responsable de la clientèle chez Sitecore. « OEuvrer pour la réussite de nos clients est au coeur de la stratégie de croissance de Sitecore. Je suis ravie de pouvoir m'impliquer auprès d'eux et de les accompagner dans leur utilisation des solutions Sitecore pour leur permettre de créer des interactions entre leurs marques et leurs clients et établir des relations durables avec ces derniers. »

Desta Price rejoint Sitecore après avoir travaillé pour Litbit, une société de technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Elle apporte une expertise approfondie dans le développement de feuilles de route de plateformes d'entreprise en facilitant la prise de décisions stratégiques, techniques et commerciales nécessaires pour élaborer des solutions efficaces. Auparavant Litbit, Desta a développé l'équipe produit de Xactly, de la formulation initiale des idées jusqu'à l'introduction en bourse de la société. Avant cela, elle a occupé des postes de direction de produit chez Callidus Software (acquise par SAP) et Determine, Inc. Chez Sitecore, Desta sera chargée de renforcer la vision stratégique de marché de Sitecore, de comprendre et d'anticiper les besoins des clients et de piloter le cycle de vie du produit, du concept à la livraison.

« J'ai toujours été attirée par les solutions permettant de résoudre les problèmes de l'industrie de manière innovante, et la trajectoire des produits et les projets d'innovation de Sitecore m'ont vraiment parlé », a déclaré Desta Price, vice-présidente directrice de la gestion de produit chez Sitecore. « À mesure que Sitecore montera en puissance et prendra de l'ampleur, nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation, les améliorations de produit et la pleine satisfaction de la clientèle, le tout dans le but de fournir à nos clients de la valeur et d'accélérer leur réussite. »

