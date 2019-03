De nouvelles données de suivi à long terme viennent étayer l'intérêt du test Oncotype DX Breast Recurrence Score® pour mieux cibler la chimiothérapie





L'importance de différencier les signatures génomiques actuellement disponibles et de personnaliser la chimiothérapie est reconnue par des spécialistes internationaux du cancer du sein

GENEVE, 25 mars 2019 /PRNewswire/ -- De nouvelles données présentées récemment lors du 16ème Congrès international sur le cancer du sein de St-Gallen (16th St. Gallen International Breast Cancer Conference) viennent à nouveau confirmer l'intérêt du test Oncotype DX Breast Recurrence Score® pour optimiser les recommandations de chimiothérapie chez les patientes présentant un cancer du sein précoce avec ou sans envahissement ganglionnaire.

Une analyse actualisée du registre Clalit Heath Services[1], organisme de santé le plus important d'Israël, a étudié les dossiers médicaux de plus de 1300 patientes ayant un cancer du sein sans envahissement ganglionnaire en utilisant les bornes définies par l'étude de référence TAILORx (TAILORx study)[2]. Les résultats montrent que l'utilisation de la chimiothérapie est superposable aux résultats Recurrence Score®. Les patientes présentant un résultat Recurrence Score jusqu'à 25 et dont la grande majorité a reçu une hormonothérapie exclusive, ont une excellente évolution de la maladie à 10 ans avec des taux faibles de rechute à distance.

"Cette importante analyse avec un suivi à long terme est basée sur notre expérience du test Oncotype DX en pratique quotidienne et est cohérente avec les nombreux essais cliniques déjà publiés dont l'étude TAILORx", précise le Professeur Salomon Stemmer, investigateur principal de l'étude, Département d'Oncologie, Davidoff Center, Rabin Medical Center rattaché à l'Université de Tel Aviv, Israël.

"Ces résultats renforcent l'intérêt d'ajouter l'information génomique délivrée par le test pour mieux cibler les indications de chimiothérapie".

Ont été également présentées lors du congrès des données de « vie réelle » portant sur plus de 80 000 patientes provenant du programme Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) du National Cancer Institute (NCI)[3]. Les résultats confirment que le test Oncotype DX Breast Recurrence Score® est prédictif de l'efficacité de la chimiothérapie chez les patientes ayant une maladie sans envahissement ganglionnaire (p = 0,009) et qu'il n'y a pas de bénéfice de la chimiothérapie chez les patientes ayant un résultat Recurrence Score jusqu'à 25. Chez ces patientes sans envahissement ganglionnaire, ayant un résultat Recurrence Score jusqu'à 25 et n'ayant pas reçu de chimiothérapie, la survie spécifique du cancer du sein est supérieure à 96 % à 9 ans. Chez les patientes avec envahissement ganglionnaire n'ayant pas reçu de chimiothérapie avec un résultat Recurrence Score inférieur à 18, la survie spécifique du cancer du sein est supérieure à 97 % à 9 ans.

Il est important de noter que cette nouvelle preuve (en pratique quotidienne) vient appuyer le paradigme établi par l'étude TAILORx qui a apporté une information claire sur la façon de traiter les femmes ayant un cancer du sein précoce sans envahissement ganglionnaire grâce aux résultats du test Oncotype DX Breast Recurrence Score. L'étude TAILORx - la plus grande étude randomisée dans le traitement adjuvant du cancer du sein jamais conduite - a permis d'identifier une grande proportion de patientes (environ 80 % avec un résultat Recurrence Score jusqu'à 25) qui ne tirent pas de bénéfice de la chimiothérapie ainsi que la minorité d'entre elles (résultat Recurrence Score allant de 26 à 100) pour qui la chimiothérapie reste nécessaire.

Le rôle important du test génomique pour optimiser la prise en charge des patientes ayant un cancer du sein précoce a été débattu entre spécialistes internationaux du cancer du sein lors de la dernière conférence de consensus du congrès international sur le cancer du sein de St-Gallen (debate)[4]. Les experts ont présenté plusieurs cas montrant que le test génomique apporte un plus au-delà des facteurs clinico-pathologiques classiques et ont admis qu'il existait des différences entre les tests disponibles.

Le Professeur Joseph Gligorov (Département Oncologie Médical à l'Hôpital Tenon-APHP, Paris) qui a participé au panel de discussion, a déclaré : "Seul un test tel que Oncotype DX, qui a été spécifiquement développé pour être prédictif de l'apport de la chimiothérapie, permet d'identifier le bon traitement pour la bonne patiente. La précision dans la modification des pratiques apportée par ce test peut aboutir à une amélioration de la qualité des soins et de la survie du cancer du sein, tout en réduisant le gaspillage des ressources de santé en prescrivant la chimiothérapie uniquement chez les patientes susceptibles d'en tirer un bénéfice".

Données supplémentaires en pratique quotidienne mettant en évidence l'intérêt du test Oncotype DX pour personnaliser et améliorer la pertinence des choix thérapeutiques

Les résultats de deux études, anglaise et tchèque, analysant l'impact sur la décision thérapeutique ont également été présentés :

Les résultats d'une étude anglaise, en pratique quotidienne, portant sur 582 patientes avec envahissement ganglionnaire (1-3 ganglions positifs) montrent que les recommandations de chimiothérapie sont modifiées chez une proportion significative de patientes suite à l'évaluation par le test Oncotype DX [5] . En particulier, le test permet d'éviter la chimiothérapie chez plus de 60 % des patientes et les effets secondaires associés. A l'inverse, le test a identifié 23 patientes qui relevaient initialement d'une hormonothérapie exclusive et pour qui les résultats Recurrence Score orientaient vers l'addition d'une chimiothérapie. Sans le test, ces patientes n'auraient pas bénéficié d'une chimiothérapie potentiellement salvatrice.

. En particulier, le test permet d'éviter la chimiothérapie chez plus de 60 % des patientes et les effets secondaires associés. A l'inverse, le test a identifié 23 patientes qui relevaient initialement d'une hormonothérapie exclusive et pour qui les résultats Recurrence Score orientaient vers l'addition d'une chimiothérapie. Sans le test, ces patientes n'auraient pas bénéficié d'une chimiothérapie potentiellement salvatrice. Une étude réalisée dans des centres tchèques a analysé l'utilisation du test en pratique quotidienne chez 432 patientes dont certaines présentant une maladie à haut risque selon les critères classiques[6]. Les résultats montrent que l'utilisation du test Oncotype DX permet une réduction de prescription de chimiothérapie de 78,4 %, suggérant un surtraitement potentiel significatif par chimiothérapie quand seuls les paramètres classiques sont utilisés.

A propos du cancer du sein précoce et du test Oncotype DX

Le test Oncotype DX est le seul test génomique validé pour sa capacité à prédire l'intérêt de l'apport de la chimiothérapie ainsi que le risque de rechute propre à chaque patiente ayant une maladie précoce RH+ et HER2-. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes françaises1 et les touchent alors qu'elles sont dans la période la plus active de leur vie tant sur le plan personnel et familial que professionnel. La chimiothérapie est le plus fréquemment proposée alors que la recherche a désormais montré que seule une minorité de patientes ayant un cancer du sein précoce en voit les réels bénéfices.2,3

Le test Oncotype DX a été développé pour permettre une personnalisation de la décision thérapeutique. Il fournit en effet pour chaque patiente des informations sur la biologie de son propre cancer du sein.

L'utilisation en routine de Oncotype DX devrait apporter des économies substantielles aux systèmes de santé.

Pour en savoir plus sur le test Oncotype DX: www.OncotypeIQ.fr

A propos de Genomic Health

Genomic Health est le leader mondial des tests de diagnostic génomique qui aident à optimiser le traitement et la prise en charge du cancer. Grâce à son plateau technique Oncotype IQ® Genomic Intelligence, Genomic Health met à disposition son savoir-faire scientifique et ses infrastructures pour transformer des quantités importantes de données génomiques en résultats cliniques. Ces résultats cliniques permettent une meilleure prise en charge de la patiente depuis le diagnostic de la maladie, le choix personnalisé de la prise en charge thérapeutique et son suivi. A ce jour, Oncotype DX a été utilisé dans le monde entier et a guidé la décision thérapeutique chez plus d'un million de patients atteints de cancer.

Genomic Health est basé à Redwood City, Californie, son siège Européen se trouve à Genève, Suisse. Genomic Health est engagé depuis plusieurs années dans le soutien des patientes françaises atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Les patientes peuvent se tenir informées sur leur maladie grâce à un nouveau site créé par Genomic Health, dédié au traitement personnalisé, www.MonTraitement-CancerduSein.fr. Pour en savoir plus sur Genomic Health, consultez www.genomichealth.fr et suivez la société sur Twitter @GenomicHealth, Facebook, YouTube et LinkedIn.

[1] Stemmer et al. Poster: P249, St. Gallen International Breast Cancer Conference. March 2019

[2] Sparano et al. New Engl J Med. 2018

[3] Winer et al. Poster: P246, St. Gallen International Breast Cancer Conference. March 2019

[4] Genomic Health Satellite Symposium: Optimising outcomes in early-stage breast cancer by tailoring the use of chemotherapy, St. Gallen International Breast Cancer Conference

[5] Battisti et al. Poster: P007, St. Gallen International Breast Cancer Conference

[6] Petrakova et al. Poster: P004, St. Gallen International Breast Cancer Conference

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/820626/Genomic_Health_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 03:00 et diffusé par :