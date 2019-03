Wen Zeping a établi une filiale en Amérique et a reconnu comme le « Représentant des jeunes de la Chine ».





Le mois dernier, Wen Zeping, un jeune homme originaire d'une région rurale de la Chine occidentale, a créé sa filiale Lanjiao Media Co.Ltd à Las Vegas, en Amérique. Cela a fait sensation en Amérique du Sud et dans sa ville natale, la province de Sichuan. Beaucoup de gens se demandent qui il est et comment il a réussi vu qu'il est issu d'une famille extrêmement pauvre en Chine.

Différent de Ma Yun et de Wang Sicong, qui apprécient les hautes fréquences et les discours dans le domaine de l'industrie, Wen Zeping, dirigeant de Lanjiao Media Co.Ltd, est doux et discret en public. De l'autre côté du monde, que ce soit à Las Vegas ou à Wall Street, il est destiné à devenir un entrepreneur en tant que « Représentant de la jeunesse de la Chine » à l'avenir.

En 1988, Wen Zeping est né à Dazhou, une ville de l'ouest de la Chine. Il était issu d'une famille pauvre. A cette époque, la Chine et l'Occident étaient séparés. En l'absence d'argent et de relations personnelles, Wen Zeping ne pouvait que recevoir une éducation afin de surpasser les autres. Il a été admis à l'Université de Sichuan en 2007. Wen Zeping a rapidement commencé à emprunter de l'argent pour lancer une entreprise de fabrication de cochons. Avec plus de 80 porcelets, il a accumulé le premier pot d'or pour créer une entreprise.

Plus de dix ans plus tard, Wen Zeping a transformé la société de Sichuan Lanjiao qu'il avait fondée, un petit magasin de moins de 50 mètres carrés, en un groupe d'entreprises moderne d'une superficie de 80 acres, comptant près de 1000 employés et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de yuans . Dernièrement, il a investi 10 millions de dollars pour créer une filiale Langjiao Media Co.Ltd à Las Vegas, aux États-Unis. En outre, il a acquis la société cinématographique et télévisuelle Huazhen Legend (Pékin) Culture Media Co., Ltd. au capital de 100 millions de RMB. C'est une mesure cruciale prise par Wen Zeping pour mettre en oeuvre sa stratégie de développement à l'étranger.

Wen Zeping a spécifiquement mentionné qu'une orientation claire était essentielle pour diriger des médias influents en Amérique du Nord. Il a indiqué qu'il était nécessaire de se conformer à l'objectif de la localité, de gagner la compréhension et le soutien des populations locales de tous les horizons avec le concept et l'expression de la conformité aux politiques locales et aux normes de l'industrie, c'est-à-dire l'internationalisation.

« Je suis une personne très dévouée. Une fois que la direction sera déterminée, je ne changerai jamais tant que tout ne sera pas bien fait ». Wen Zeping s'est toujours exprimé de cette manière. Cette personne, qui a acquis une reconnaissance internationale plus tôt que beaucoup de jeunes entrepreneurs chinois, tient toujours des réunions avec son équipe commerciale tous les matins à 8 heures au bureau.

Communiqué envoyé le 24 mars 2019 à 22:05 et diffusé par :