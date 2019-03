CSPA Group, Inc., la filiale de Lifestyle Delivery Systems Inc., aura un kiosque lors de la High Times Dope Cup, un événement consacré au cannabis





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 mars 2019 /CNW/ -- Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, CSPA Group, Inc. (« CSPA »), aura un kiosque faisant la promotion de ses produits lors de la High Times Dope Cup qui se tiendra à Adelanto les 23 et 24 mars 2019.

On s'attend à ce que la toute première coupe annuelle California High Times Dope Cup attire plus de 12 000 participants, soit suivie à l'aide des médias sociaux par des centaines de milliers d'enthousiastes, et offre une programmation grandiose de performances musicales. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse https://cannabiscup.com/events.

Les représentants de CSPA seront sur place pour présenter aux clients éventuels les gammes de produits Rêveur et CannaStripsTM, et pour en faire la promotion. Des dépliants informatifs et des renseignements relatifs à l'achat sur place seront aussi offerts.

Casey Fenwick, président de LDS, déclare : « Cet événement local survient à un moment extrêmement opportun compte tenu des cycles de production de nos CannaStripsTM. Nous sommes très heureux de présenter à la fois notre gamme de produits et de pouvoir tisser des liens avec nos clients actuels et potentiels dans une atmosphère aussi détendue et décontractée qu'apportera à coup sûr cet événement unique dans le monde du cannabis. À titre de valeur ajoutée, nous donnerons aussi une partie de notre marchandise promotionnelle, dont des t-shirts Rêveur et CannaStripsTM, ainsi que des chandails à capuchon CannaStripsTM. »

La Société continuera d'informer le marché à propos de l'ensemble des résultats des activités et des développements relativement à la croissance et à l'expansion de CSPA Group, Inc.

À propos de CSPA Group Inc.

Établie à Adelanto, en Californie, CSPA Group, Inc. est un fabricant, un distributeur et un transporteur au sein de l'industrie du cannabis de la Californie ayant reçu un permis de la ville et une licence de l'État pour fabriquer des distillats et des huiles extraites et pour produire les CannaStripsTM en vertu d'un contrat de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production vérifie, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un mode d'administration sécuritaire, uniforme et efficace.

