L'association des écoles de conduite du Québec (AECQ) s'associe à la Mission du Dr Marsolais pour soutenir la cause des donneurs d'organes et de tissus





REPENTIGNY, QC, le 24 mars 2019 /CNW Telbec/ - Année après année, la gre?e d'organes et de tissus est le seul moyen de sauver ou d'améliorer la qualité de vie de plusieurs centaines de personnes au Québec. La gre?e est un véritable exploit de la médecine!

L'AECQ s'est trouvée interpellée par cette « magie » rendue possible grâce à la bienveillance des familles qui acceptent de donner aux suivants. Ce sont eux, les donneurs, qui sauvent des vies. Malgré la douleur et le chagrin, les familles des donneurs posent ce geste par respect pour la vie. Les circonstances propres aux dons imposent des contraintes qui entrainent des besoins particuliers. En tant que société, si nous souhaitons mériter ces précieux cadeaux de vies, montrons-nous à la hauteur de la générosité de ces familles et soutenons-les dans leurs di?ciles épreuves.

Étant donné le caractère inattendu du décès des donneurs d'organes et de tissus, il n'existe pas de réseau de soutien pour leurs familles. Ces familles de donneurs vivent cette épreuve individuellement et n'ont pas de voix. La Mission du Dr Marsolais rassemble des gens bienveillants en structurant un réseau d'entraide, en se portant à la défense de ces familles et en trouvant le financement pour soutenir ses trois volets:

1. Soutenir les familles de donneurs; 2. Éduquer et sensibiliser aux dons d'organes et de tissus; 3. Soutenir la recherche de pointe dans ce domaine.

Le Message du Dr Pierre Marsolais

« Les donneurs et leurs familles posent des gestes totalement altruistes. Ils sauvent plusieurs vies sans rien demander en retour. Ces bienfaiteurs vivent pourtant des tragédies, dans le silence et l'anonymat. Ils méritent tout notre respect et notre soutien afin de surmonter le processus bouleversant du deuil et du don, en toute dignité. Il existe des sociétés et des organismes qui font la promotion du don d'organes, viennent en soutien aux gre?és, qui en ont assurément besoin, mais bien peu pour les donneurs et les proches des donneurs. C'est dans cet esprit qu'a germé l'idée de laisser une empreinte pour la vie en créant la Mission du Dr Pierre Marsolais.»

« J'ai eu un véritable coup de coeur pour la Mission du Dr Marsolais. Le don d'organes sauve des vies. Mais derrière tout don, il y a une famille qui a perdu un proche et qui à travers ses larmes et sa tristesse trouve la force de donner au suivant. Ça me touche énormément, je veux leur dire merci et contribuer à ce que tout puisse être en place pour honorer ce don. »

-Ariane Moffatt, marraine de la Mission

Sensible à l'humanité de cette cause, l'AECQ a choisi d'appuyer la Mission du Dr Marsolais en s'engageant à promouvoir l'éducation et la sensibilisation aux donneurs d'organes et de tissus dans leurs sessions de cours dans plus de 300 établissements d'enseignement de la conduite automobile au Québec.

Le Message de François Lauzière, vice-président de l'AECQ

Les écoles de conduites du Québec jouent un rôle primordial et sont les premiers intervenants auprès des futurs conducteurs. « Il est reconnu que nous apportons une contribution directe au bilan routier par la sensibilisation à adopter par des habitudes de conduite sécuritaire, coopérative et responsable et nous pouvons en faire davantage en sensibilisant très tôt les jeunes et leurs familles aux bienfaits du don d'organes » affirme monsieur François Lauzière, président de l'Association des écoles de conduite du Québec.

En ce sens, tous les intervenants de l'industrie de l'enseignement de la conduite automobile constituent un atout important pour promouvoir en amont l'impact de contribuer au don d'organe et de contrecarrer le fait que les proches refusent souvent de procéder. Il semble que la raison principale de ce refus réside dans le fait que le sujet n'avait pas été suffisamment discuté avec les proches.

Monsieur Lauzière souligne que « ce sont les jeunes qui ont sensibilisé les parents à l'environnement et nous croyons que l'appui des écoles de conduite membres de l'AECQ à cette cause peut à moyen et long terme produire le même effet auprès des famille et la population en général et donc, de sauver des vies ».

Certes, personne ne veut être placé dans la situation à laquelle un proche est en situation de donner ses organes. Toutefois, les membres de l'AECQ voient positivement cette contribution sociale. Les écoles de conduite participantes permettront d'amorcer un dialogue en famille avec le jeune nouveau conducteur. Une discussion positive sur le sujet permettant de mieux en connaître les avantages du geste. Par ailleurs, le sujet convient parfaitement à la sensibilisation auprès des jeunes des risques de la route.

« La Mission du Dr Marsolais se veut une organisation au service et à la défense des dons et donneurs. Elle veut fournir les outils à la société afin qu'elle puisse se montrer à la hauteur de toute cette générosité ».

SOURCE Association des écoles de conduite du Québec

Communiqué envoyé le 24 mars 2019 à 12:54 et diffusé par :