Viabilité du plastique: La Dominique est la nation contribuant le moins au changement climatique grâce à sa morale écologique - CS Global Partners





LONDRES, 24 mars 2019 /PRNewswire/ -- Elle a beau se trouver au premier plan du changement climatique, ayant été confrontée aux répercussions de l'ouragan Maria et de la tempête Erika il y a quelques années, la Dominique a envoyé un message de résilience puissant pendant le Plastic Sustainability Summit (Sommet sur la viabilité du plastique) qui s'est déroulé jeudi à Londres. Organisé par le journal britannique The Telegraph, cet événement, qui est le premier en son genre, a vu participer des personnes et marques de renom portant de l'intérêt aux solutions viables impliquant l'utilisation du plastique.

Bien que les débats aient principalement porté sur le marché britannique, plusieurs intervenants ont souligné le fait que de s'intéresser à la viabilité du plastique dans son ensemble était la bonne solution pour avancer. Sian Sutherland, co-fondatrice du groupe de campagne A Plastic Planet, a fait une remarque frappante concernant l'importance de se concentrer sur le cycle de vie entier d'un produit plastique : « S'il n'est jamais recyclé, c'est un plastique à usage unique ». Joe Franses, vice-président responsable du développement durable chez Coca-Cola European Partners, a convenu du fait que les systèmes de consigne et d'emballages rechargeables pouvaient constituer une solution à moyen terme, conseillant aux entreprises de « faciliter la participation des consommateurs ». La petite île caribéenne de Dominique a été mentionnée pendant le sommet pour sa mise en oeuvre d'initiatives écologiques plus nombreuses que dans les économies de plus grande ampleur, telles que sa récente interdiction du plastique à usage unique et sa philosophie de développement durable qui se reflète dans ses secteurs économiques clés.

La Haute Commissaire intérimaire de Dominique au Royaume-Uni, Janet Charles, a assisté à l'événement et expliqué pendant une interview pour le magazine Truly Belong pourquoi la Dominique était en mesure de mettre en oeuvre des initiatives vertes plus rapidement que la grande majorité du monde. Pour ce qui est de l'interdiction complète du plastique entrée en vigueur le 1er janvier cette année en Dominique, elle a déclaré que le gouvernement et la population n'avaient rencontré aucune difficulté. « Il y a eu des formations et programmes de sensibilisation publique (...) et le gouvernement a réalisé un excellent travail afin de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l'interdiction », clarifie-t-elle. « Autant que je me souvienne, en Dominique, nous avons toujours pratiqué le recyclage (...) C'est pour notre avenir. » Citant la promesse éminente faite par le Premier Ministre Roosevelt Skerrit consistant à faire de la Dominique « la première nation résiliente au changement climatique du monde », Mme Charles a conclu que la Dominique fait partie des nations contribuant le moins au changement climatique, malgré le fait qu'elle se trouve « au premier plan [et qu'elle ressente les effets] du changement climatique ».

Outre l'interdiction relative au plastique, la Dominique est encensée pour son écotourisme florissant, sa construction de nouveaux logements publics anti-ouragan et son travail visant à fournir à toute la population une énergie propre en investissant dans une centrale géothermique. Toutes ces initiatives vertes sont parrainées en partie ou intégralement par le Citizenship by Investment Programme(Programme d'investissement citoyen) du pays, jugé le plus fiable du monde, selon les experts du Financial Times. La Dominique sélectionne scrupuleusement les investisseurs étrangers qu'elle souhaite voir la rejoindre en tant que citoyens économiques, apportant alors une contribution financière à l'Economic Diversification Fund (Fonds de diversification économique) ou un investissement dans un actif immobilier pré-approuvé en soutien au secteur du tourisme. Cela comprend les villas d'éco-luxe et les hôtels respectueux de l'environnement comme Secret Bay, Jungle Bay, Marriot's Anichi Resort, Kempinski's Cabrits Resort, Hilton's Tranquility Beach et d'autres.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/840022/CS_Global_Partners.jpg

pr@csglobalpartners.com

Communiqué envoyé le 24 mars 2019 à 12:00 et diffusé par :