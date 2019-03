Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose





OTTAWA, le 24 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, je suis encouragée par les efforts en cours pour éliminer la tuberculose (TB) au Canada et par le fait que les gouvernements, les chercheurs, les dirigeants communautaires et les personnes touchées par la TB se sont joints pour s'attaquer aux facteurs médicaux, sociaux, et historiques qui ont permis à la tuberculose de persister dans notre pays.

Depuis la publication de mon rapport sur la TB en mars 2018, beaucoup a été fait pour maintenir la dynamique nécessaire pour atteindre nos objectifs. En septembre 2018, la toute première réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies visant à éradiquer la tuberculose a eu lieu et a marqué une étape collective importante dans les efforts visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. J'ai eu le privilège d'assister à ce rassemblement historique de dirigeants politiques, où j'ai été témoin des engagements pris au nom de tous les États membres de l'ONU, dont le Canada, d'accélérer les progrès en vue d'éliminer la tuberculose d'ici 2030.

Le 8 mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses pour le mauvais traitement de la part du gouvernement envers les Inuit touchés par TB entre les années 1940 à 1960. Dans son discours, il a reconnu les injustices faites par le passé et a parlé du besoin de collaborer afin de bâtir un avenir plus prometteur pour les autochtones, un avenir fondé sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et de partenariat.

Le gouvernement du Canada travaille avec plusieurs partenaires afin de réduire les impacts disproportionnés de la TB sur le peuple autochtone, particulièrement chez les Inuits, pour qui les taux élevés de cas actif sont inacceptables. Par le biais du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, le gouvernement du Canada et l'Inuit Tapiriit Kanatami travaillent ensemble afin d'éliminer la TB partout au Inuit Nunangat d'ici 2030 et de réduire le taux d'incidences de cas actif de 50 % au cours des six prochaines années. La collaboration continue toujours entre les partenaires provinciaux et communautaires pour s'assurer que les renseignements et des services de soins de la santé sont accessibles pour les nouveaux arrivants au Canada. La TB pourrait être plus courante chez ces derniers, parce qu'elle est plus prévalente dans leurs pays d'origine.

Le gouvernement du Nunavut, ainsi que plusieurs partenaires, a pris un rôle de chef dans la gestion de cliniques mobiles communautaires de dépistage de TB. L'an dernier et au début de ce mois, j'ai eu la chance de visiter deux de ces cliniques et de rencontrer des Anciens, des membres de la communauté, et le personnel de ces cliniques. Tout au long de ces visites, je fus inspirée et impressionnée par le soutien communautaire et le leadership témoigné, qui font de grands impacts sur le progrès dans les régions les plus touchées. De toute évidence, l'engagement de la part des partenaires communautaires est essentiel à la mise en place d'approches soutenables et culturellement appropriées si l'on veut prévenir et contrôler la TB de façon efficace dans le Nord canadien. Nous devons également renforcer le système de la santé publique en nous assurant que les diagnostics, les traitements et les soins de pointe sont accessibles aux praticiens en santé publique et aux communautés qu'ils servent.

Pour sa part, l'Agence de santé publique du Canada (ASPC) soutient les objectifs du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne et le travail du gouvernement du Nunavut directement en affectant trois agents de santé publique dans le nord avec un mandat d'éliminer la tuberculose et en mobilisant l'expertise et l'équipement du Laboratoire national en microbiologie de l'ASPC, au Manitoba, pour appuyer une mise en place de capacité locale de dépistage communautaire de la TB.

L'élimination de la tuberculose ne sera pas facile. Pour nous attaquer aux conditions qui favorisent la susceptibilité et encouragent la propagation de cette maladie, telles que des logements surpeuplés, l'incertitude face à la nourriture et à la stigmatisation et la discrimination qui y sont trop souvent associées, nous aurons besoin de l'engagement et la collaboration de tous les partenaires.

Le temps est venu d'éradiquer la tuberculose au Canada.

Dre Theresa Tam

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada

