Déclaration - Le point sur l'élimination de la tuberculose chez les Inuits par l'Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars 2019





OTTAWA, le 24 mars 2019 /CNW/ - Le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« En cette Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous sommes heureux de vous informer que le travail en vue d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat avance bien.

En 2016, l'incidence de la tuberculose chez les Inuits dans l'Inuit Nunangat était plus de 300 fois plus élevée que chez la population non autochtone née au Canada. En mars 2018, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Canada se sont engagés à réduire de 50 % les cas de tuberculose active avant 2025 et à éradiquer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat avant 2030. Depuis, les organisations régionales dans les régions à forte incidence de tuberculose collaborent avec des partenaires locaux afin de mettre sur pied des plans d'action régionaux qui expliquent comment ces cibles seront atteintes dans tout l'Inuit Nunangat.

Les plans d'action régionaux s'appuient sur le Cadre pour l'élimination de la tuberculose chez les Inuits, publié en décembre 2018 par l'Inuit Tapiriit Kanatami. Le Cadre définit les secteurs dans lesquels il faut investir et agir en priorité pour parvenir à éliminer la tuberculose. Il est également un outil transparent fondé sur des données probantes qui permet d'assurer une reddition de comptes et de mesurer les progrès vers l'élimination de la tuberculose. Les six actions prioritaires sont les suivantes :

Améliorer les programmes de prévention de la tuberculose et les soins aux personnes atteintes; Réduire la pauvreté, améliorer les déterminants sociaux de la santé et créer l'équité sociale; Mobiliser et autonomiser les communautés; Renforcer la capacité en matière de prévention de la tuberculose et de soins aux personnes atteintes; Élaborer et mettre en oeuvre des solutions conçues pour les Inuits; Assurer la reddition de comptes sur l'élimination de la tuberculose.

Les plans d'action régionaux ont été élaborés en consultation avec les communautés, les organisations inuites, des partenaires de la prestation des services de santé, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des experts des programmes, des soins et de la recherche liés à la tuberculose et des fournisseurs de soins de santé locaux. Chaque région a ses propres besoins et défis en matière d'élimination de la tuberculose. Néanmoins, tous les plans d'action régionaux visent les objectifs suivants :

Établir des comités/groupes consultatifs régionaux sur la tuberculose;

Mener des campagnes améliorées de dépistage de la tuberculose dans l'ensemble de la communauté;

Améliorer le taux d'achèvement des traitements préventifs de l'infection latente à la tuberculeuse en introduisant ou en étendant l'utilisation de régimes de traitement plus courts;

Réaliser un examen de l'accès aux nouvelles technologies de diagnostic;

Renforcer les bases des programmes de lutte contre la tuberculose dans toutes les régions à forte incidence de tuberculose par les moyens suivants :

Accroître les capacités des équipes de lutte contre la tuberculose en fonction des besoins régionaux;



Établir des partenariats communautaires et renforcer ceux qui existent déjà.

Améliorer la mobilisation communautaire et la sensibilisation;

Renforcer les capacités locales en ressources humaines;

Cerner des domaines de collaboration au sein des organisations et entre celles-ci pour améliorer les déterminants sociaux de la santé des Inuits qui sont directement liés à la tuberculose.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de combler les écarts en matière de santé entre les peuples autochtones et non autochtones. Le budget de 2018 prévoyait 27,5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer une approche de l'élimination de la tuberculose propre aux Inuits. Cette somme s'ajoute aux 640 millions de dollars sur 10 ans annoncés dans les budgets de 2017 et 2018 pour répondre aux besoins de logement dans l'Inuit Nunangat.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses aux Inuits au nom du gouvernement du Canada pour les mesures prises durant l'épidémie de tuberculose entre les années 1940 et 1960. Concernant l'élimination de la tuberculose, le premier ministre a indiqué que « tout comme notre nouvelle approche s'appuie sur le partenariat, elle est fondée également sur la reconnaissance de ce qu'est la tuberculose : une maladie que la médecine ne peut pas guérir à elle seule ».

Notre engagement commun à éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat s'accompagne donc d'une détermination commune à prendre des mesures significatives sur le plan des déterminants sociaux de la santé, notamment la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les conditions de logement inadéquates, car ils exercent une influence directe sur la prévalence et la transmission de la tuberculose. Ensemble, nous pouvons améliorer ces facteurs et atteindre notre cible d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat. »

