Son Excellence Cheikha Hind assiste à la cérémonie de clôture du Championnat International du Débat Arabe des Universités





Son Excellence Cheikha Hind bint Hamad Al Thani, vice-présidente et PDG de la Fondation du Qatar, a assisté à la cérémonie de clôture de la cinquième édition du Championnat International du Débat Arabe des Universités organisée par QatarDebate, membre de la Fondation du Qatar.

Le championnat, organisé sous le haut patronage de SE Cheikha Hind Bint Hamad Al Thani, s'est déroulé du 16 au 20 mars 2019 au Qatar National Convention Centre, avec la participation de 107 équipes de 51 pays arabes et non arabes.

Au cours de la cérémonie, Son Excellence Cheikha Hind a remis les prix aux gagnants. L'équipe de débat de l'Université de Technologie Princesse Sumaya en Jordanie s'est emparé de la première place dans l'édition du Championnat de cette année. L'équipe masculine de l'Université du Qatar est arrivée en deuxième place, tandis que celle de l'Université Amar Telidji d'Algérie, a occupé la troisième place dans le tournoi.

Dans son discours lancé lors de la cérémonie de clôture, Dr. Hayat Abdullah Maarafi, directrice exécutive du QatarDebate Center, a souhaité la bienvenue aux invités. Elle s'est dit ravie de témoigner la participation d'une telle grande foule "rassemblée pour célébrer la langue arabe, leur diversité et leur passion pour le débat".

"Ce championnat sert de moyen pour protéger et préserver la langue arabe", a ajouté Dr. Maarafi.

En outre, elle a appelé les participants à s'engager à protéger la langue arabe, quel que soit leur pays d'origine. Le tournoi s'est en effet parvenu à une conclusion réussie, mettant en vigueur la manière selon laquelle les pays arabes progressent grâce à leur langue riche et leur capacité de communication. "La langue arabe est la langue de l'intellect, de l'élégance et de la dignité", a-t-elle souligné.

Par ailleurs, lors de la cérémonie de clôture, Dr Maarafi a remercié Son Excellence Cheikha Hind, en présence de Mme Machaille Al-Naimi, présidente du Développement Communautaire à la Fondation du Qatar ; des membres de l'Académie Elite ; des ambassadeurs du QatarDebate; des juges locaux et internationaux; des bénévoles; et des membres des médias - y compris Reuters - ainsi qu'Al Jazeera Media Network, en tant que partenaire médiatique, et Qatar Airways pour son statut de transmetteur officiel.

QatarDebate: L'idée de lancer QatarDebate reflète la vision de Son Excellence Cheikha Moza bint Nasser Al Thani, présidente de la Fondation pour l'Education, la Science et le Développement communautaire du Qatar. Elle repose sur le développement humain étant la richesse la plus valable à travers deux lignes parallèles : la science de transplantation et les connaissances, et le lancement des compétences qui renforcent les talents créatifs : ainsi que la capacité d'exprimer des opinions et interagir avec les autres sans entrer en collision avec eux.

QatarDebate a pu atteindre ses objectifs grâce au soutien inébranlable de la Fondation pour l'Education, la Science et le Développement communautaire du Qatar.

QatarDebate a été fondé en 2008 dans le but de développer le niveau de discussion et de débat ouverts et de les promouvoir auprès des étudiants du Qatar et du Moyen-Orient, en contribuant notamment à la préparation des citoyens du monde et des leaders d'esprit de l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source : AETOSWire

Communiqué envoyé le 24 mars 2019 à 02:30 et diffusé par :