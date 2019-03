Hong Kong Airlines lance le menu Classe affaires du chef Cosentino sur la liaison Los Angeles-Hong Kong





HONG KONG, 23 mars 2019 /CNW/ - Hong Kong Airlines a lancé le 22 mars 2019 un tout nouveau menu Classe affaires au service de ses clients au départ de l'aéroport international de Los Angeles (LAX). Conçu exclusivement par Chris Consentino, le célèbre chef et personnalité télévisuelle, le nouveau menu « LAX Business Class » (Classe affaires LAX), une adaptation de son menu actuel Classe affaires San Francisco, offre une légère variation pour répondre aux préférences gastronomiques des voyageurs du sud de la Californie.

Le chef Cosentino s'en réjouit : « Lorsque s'est présentée la chance de travailler avec Hong Kong Airlines en offrant de délicieux repas en vol, classe affaires, j'ai sauté dessus. »

Reprenant son propos, il ajoute : « Je me réjouis absolument de pouvoir mettre au service des passagers, à 10 000 pieds d'altitude, mes années de savoir-faire culinaire en leur offrant des repas appétissants et rassasiants, de quoi faire apprécier à nouveau ce que peuvent être les agréments de la restauration à bord. Le lancement de notre nouveau menu sur la ligne Los Angeles-Hong Kong s'annonce palpitant. J'ai hâte de me trouver à bord du premier vol pour présenter le menu. »

Les passagers au départ de Los Angeles peuvent s'attendre à un menu copieux et complet à trois plats, préparé par Cosentino, un chef reconnu pour son savoir-faire inventif des ingrédients et son souci d'équilibre. Concrètement, les clients de Hong Kong Airlines pourront déguster comme hors-d'oeuvre des mets rafraîchissants, tels que le Kohlrabi Caesar, les crevettes, le parmesan et les croûtons au levain, suivis de plats de résistance alternant diverses protéines. Ces plats, entre autres, mettent en évidence sa tournure spéciale de la recette traditionnelle du poulet piri piri avec du poivre Piquillo, pommes de terre, olives Castelvetrano et origan ou des bouts de côte de boeuf braisés au vin rouge avec purée de haricots blancs, fenouil al Forno, poivrons marinés et ail confit cuit à la tendresse parfaite. Aucun repas n'est complet sans dessert. La panna cotta aux fraises et au vinaigre balsamique, une spécialité du chef Cosentino, ravira les passagers de Hong Kong Airlines par ses délicieuses saveurs.

Par ailleurs, pour compléter son offre de repas en classe affaires, Hong Kong Airlines propose également une nouvelle sélection de vins dont notamment Canyon Road Cabernet Sauvignon de Californie, Lake Chalice 'The Nest' Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande, ainsi que le Chardonnay J. Moreau & Fils et le Merlot Cabernet Sauvignon de France, selon les plats et les accompagnements recommandés.

