Football pour l'Amitié: L'équipe nationale brésilienne remporte la Coupe des neuf valeurs





PORTO, Portugal, 23 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au stade Dragão de Porto, les jeunes ambassadeurs du programme social international de Gazprom au bénéfice des enfants « Football pour l'Amitié » a remis le grand prix du programme ? la Coupe des neuf valeurs ? à l'équipe nationale brésilienne de football. Ce trophée unique symbolise les Neuf valeurs de Football pour l'Amitié : l'amitié, l'égalité, la justice, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et l'honneur. La cérémonie de remise du prix a été ponctuée par un match amical opposant le Panama et le Brésil.

Les jeunes ambassadeurs de Football pour l'Amitié suivants ont assisté à la cérémonie : Swan Drame (13 ans, France), Catarina Barata (13 ans, Portugal), Miguel Borges (19 ans, Portugal), Denis Aladev (13 ans, Russie). Ils ont raconté l'histoire et expliqué la signification de ce trophée spécial à Walter Feldman, le secrétaire général de l'équipe nationale brésilienne, et à Diogo Netto, le responsable du développement technique et de la responsabilité sociale de l'équipe.

De jeunes joueurs et jeunes journalistes originaires de 211 pays et régions du monde ont pris part au scrutin public à l'issue duquel l'équipe nationale brésilienne de football s'est vu décerner la Coupe des neuf valeurs. Les participants à Football pour l'Amitié ont reconnu l'équipe nationale brésilienne comme étant, sur le plan social, la plus responsable des 32 équipes nationales de football ayant participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.

L'équipe nationale brésilienne de football est la cinquième lauréate de la Coupe des neuf valeurs. Depuis 2015, le trophée a été remis aux équipes de football de Barcelone (Espagne), du Bayern Munich (Allemagne), d'Al Wahda (Syrie) et du Real Madrid (Espagne).

Le programme social international au bénéfice des enfants Football pour l'Amitié a été établi par Gazprom en 2013. Les principales valeurs promues par les participants au programme sont l'amitié, l'égalité, la justice, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et l'honneur. Ses participants sont de jeunes joueurs (garçons et filles, y compris des personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux) et de jeunes journalistes couvrant les événements de Football pour l'Amitié au sein du Centre international de presse des enfants. Les événements finaux du programme Football pour l'Amitié auront lieu à Madrid du 28 mai au 2 juin 2019.

« La Coupe des neuf valeurs est un trophée complètement nouveau et tout à fait inhabituel récompensant le respect des valeurs du programme telles que la justice, le dévouement et les traditions. Ces valeurs rapprochent tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes. Cette année, le trophée a été décerné pour la première fois à une équipe d'Amérique latine. Il s'agit d'une preuve supplémentaire qu'aucune frontière ne sépare le football et l'amitié ! » a commenté Walter Feldman, secrétaire général de l'équipe nationale du Brésil.

« Je suis très heureuse que le programme Football pour l'Amitié m'ait permis de rencontrer les membres de l'équipe nationale et de leur remettre la Coupe des neuf valeurs en personne ! Je pense qu'on ne peut réussir dans la vie sans respecter les valeurs humaines universelles. Plus les gens dans le monde attireront l'attention sur ces valeurs, mieux nous nous porterons. La Coupe des neuf valeurs est un symbole d'amitié, d'unité et de responsabilité envers la société dans laquelle nous vivons, pour les enfants du monde entier. », a déclaré Catarina Barata, une jeune journaliste de Football pour l'Amitié.

