Suivi de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

MONTRÉAL, le 23 mars 2019 /CNW Telbec/ - La direction de l'Oratoire Saint-Joseph désire faire part des développements survenus depuis l'agression de son recteur, père Claude Grou, hier matin.

Père Grou a subi des blessures superficielles et a reçu hier soir son congé de l'hôpital. Il prendra quelques jours de repos avant de reprendre ses fonctions.

« Ma santé est bonne et je me remets de mes émotions. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont transmis des messages de soutien et celles qui m'entourent. Cela me fait chaud au coeur et me permet d'affronter sereinement ces moments difficiles. Je prie pour que l'Oratoire Saint-Joseph reste un lieu d'accueil, de prière, de calme et de paix comme il l'a été depuis plus de 100 ans et je suis impatient de revenir au travail », a déclaré père Claude Grou, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph.

« L'Oratoire Saint-Joseph prend très au sérieux la sécurité de ses visiteurs, de ses fidèles et de son personnel. Le personnel de la sécurité de l'Oratoire est déjà à pied d'oeuvre 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année et dispose d'un équipement de surveillance discret mais efficace. Par mesure de précaution, la sécurité sera renforcée au cours des prochaines semaines, en concertation avec le SPVM », a déclaré Céline Barbeau, directrice du Service des communications de l'Oratoire.

Pour ceux et celles qui sentiraient le besoin de parler de l'événement, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) offre des services professionnels gratuits et confidentiels pour les victimes, les témoins et leurs proches. De l'aide est disponible par téléphone cette fin de semaine au 514 277-9860 et dès lundi, partout au Québec, au 1 866 532-2822.

Le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs provenant de partout dans le monde. Service d'écoute, célébrations, et sacrements, pèlerinages et visites touristiques : chacun y trouve un espace de recueillement et un accueil inconditionnel.

