Avis - Baxter rappelle deux lots de solution pour dialyse péritonéale Extraneal en raison de concentrations élevées d'hypochlorite de sodium, susceptibles de poser de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 23 mars 2019 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que Baxter Corporation procède au rappel volontaire d'un lot de la solution pour dialyse péritonéale Extraneal à titre préventif en raison de concentrations élevées d'hypochlorite de sodium.

L'utilisation du produit touché chez les patients pourrait causer la péritonite chimique. La péritonite chimique est l'inflammation du péritoine (la muqueuse de l'abdomen et du bassin), qui peut être grave si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements et des douleurs ou une sensibilité abdominales. Les concentrations élevées d'hypochlorite de sodium se trouvent dans l'ingrédient pharmaceutique actif l'icodextrine, et peuvent causer la décoloration de la solution.

Extraneal est une solution stérile pour dialyse péritonéale destinée à des patients ayant des problèmes de rein. Elle est utilisée dans les hôpitaux et à domicile. Le rappel vise les lots qui ont été distribués par Baxter du 14 mars 2019 au 20 mars 2019.

Personnes touchées

Les Canadiens qui ont de la solution provenant du lot touché.

Produits touchés

Produits DIN Code du produit Lot Date d'expiration Extraneal 2L/ 2L Twin Bag 02240806 JB9912 W9B28T0 02/29/2020 Extraneal 7.5% 2.5L SYSII 02240806 JB9923LP W9C05T1 03/31/2020

Ce que doivent faire les consommateurs

Vérifiez immédiatement votre stock afin de déterminer si vous possédez un produit du lot touché. Le code de produit et le numéro de lot se trouvent sur le produit individuel ou sur la boîte d'expédition.

Si vous avez un produit touché, communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé à propos du produit de remplacement.

Communiquez avec le service à la clientèle de Baxter Corporation au 1-866-968-7477 pour obtenir des instructions sur la façon de retourner le produit rappelé.

Parlez à votre médecin ou à votre infirmière si vous avez utilisé un produit du lot touché.

Signalez les effets indésirable et transmettez les plaintes à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille les rappels. Si Santé Canada prend connaissance de renseignements supplémentaires sur l'innocuité, les mesures appropriées seront prises et les Canadiens en seront informés, le cas échéant.

SOURCE Santé Canada

