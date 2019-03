SCG Chemicals Company choisit la plateforme de modélisation gPROMS pour la conception et les exploitations numériques





Process Systems Enterprise (PSE), société spécialisée dans la modélisation de processus avancés, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord à long terme avec SCG, l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques présentes en Asie du Sud-Est, avec comme objectif de normaliser la technologie de modélisation gPROMS ® de PSE pour la conception et les exploitations numériques.

SCG utilise des modèles de processus avancés dans les initiatives de conception numérique pour explorer l'espace de décision des processus de manière rapide et efficace, pour réduire les incertitudes et prendre des décisions de conception et d'exploitation plus adéquates, plus rapides et plus sûres. Cela leur permet d'accélérer l'innovation et d'optimiser la conception et l'exploitation de leurs usines de traitement.

Le Dr Suracha Udomsak, directeur des activités commerciales et de R&D chez SCG, a déclaré : « Chez SCG Chemicals, la modélisation des processus avancés (APM, en anglais) est un élément essentiel de notre plateforme de fabrication numérique. L'APM accélère l'innovation en rendant le flux de travail de développement « plus rapide, plus économique et plus sûr », facteurs essentiels à nos yeux. Il s'agit d'une composante technologique de base qui nous permet de découvrir et développer de nouveaux produits, comme par exemple le polyéthylène de nouvelle génération, et d'accélérer les délais de mise sur le marché ».

La technologie gPROMS de PSE est largement utilisée dans les industries chimique, énergétique, pétrochimique, alimentaire et pharmaceutique pour accélérer l'innovation et optimiser les exploitations existantes. Ses principaux avantages consistent en la capacité de représenter des processus complexes avec une précision prédictive très élevée à l'aide de modèles multi-échelles haute fidélité. Ensuite, ces modèles peuvent s'utiliser dans un processus à grande échelle d'optimisation des installations pour maximiser les profits et explorer systématiquement l'espace de décision afin de réduire les risques et les incertitudes. La nouvelle plateforme d'applications numériques gPROMS permet également d'implémenter des modèles haute fidélité en ligne de surveillance, de prévision et d'optimisation, afin de générer de la valeur quotidiennement.

M. Surachate Chalothorn, directeur des processus et de la technologie chez SCG, a déclaré : « Nous appliquons la modélisation dans trois domaines principaux : l'excellence opérationnelle, l'optimisation des processus et le désengorgement ; l'élaboration de nouveaux produits visant à accélérer le développement et réduire les risques lors des essais en usine ; et le développement technologique, afin de fournir un laboratoire virtuel pour effectuer des essais pilotes ».

James Marriott, responsable de la division Énergie et Produits chimiques chez PSE, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec des innovateurs comme SCG, où les capacités de modélisation de nouvelle génération que nous proposons peuvent vraiment faire la différence ».

