Communiqué en bref 22 mars : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le Ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE FIN DE SEMAINE / LONGUE DURÉE

CORRIDOR R-136/A-20 OUEST

R-136 (A-720) ET A-20 (DU SOUVENIR)

Montréal

Direction OUEST

Entre l'échangeur Turcot et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

A-15 DANS L'ÉCHANGEUR TURCOT

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-15 SUD

BRETELLE A-20 EST (DU SOUVENIR) POUR A-15 SUD

Montréal

Les bretelles vers Verdun, l'Île des Soeurs et le pont Champlain

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Autos seulement : via la sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et entrée pour A-15 SUD.

Arrondissements Verdun et Le Sud-Ouest : sur l'A-10 EST, via la sortie 4 pour l'A-15 NORD et sortie 62 (boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick).

Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue Peel et rue Wellington.

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-20 OUEST (LACHINE, DORVAL)

Montréal

Dans l'échangeur, sortie 68-O

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine Ouest, entrée pour A-720/R-136 OUEST à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, ensuite bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Note : les usagers en provenance de l'A-40 OUEST et de Laval / A-15 SUD (des Laurentides) et qui sont en direction de l'A-20 OUEST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier ou Dorval) peuvent continuer jusqu'à la sortie 65 et accéder directement à l'A-520 OUEST et ainsi raccourcir leur détour.

BRETELLE A-15 NORD (EN PROVENANCE DU PONT CHAMPLAIN) POUR A-20 OUEST

Montréal

Dans l'échangeur, la sortie 63-O

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

BRETELLE A-20 EST POUR A-15 NORD (DÉCARIE)

Montréal

Dans l'échangeur, la sortie 68-N

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue de la Montagne, rue Saint-Antoine Ouest, entrée pour A-720/R-136 OUEST à la hauteur de la rue Rose-de-Lima et bretelle pour A-15 NORD (Décarie).

RÉSEAU LOCAL, PROJET TURCOT

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard Décarie et le chemin Glen/rue De Courcelle

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine, chemin Glen et rue Saint-Jacques.

Détour, direction ouest, venant de :

rue De Courcelle (nord) et rue Saint-Antoine Ouest : chemin Glen, rue Sainte-Catherine et boulevard De Maisonneuve.

et boulevard De Maisonneuve. chemin Glen (sud) : rue Saint-Jacques , rue Bel-Air et suivre le détour précédent.

Note : fermeture du boulevard Décarie, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Jacques. Circulation locale permise pour accéder au CUSM et aux commerces.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Longueuil et Montréal

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction NORD (vers Montréal)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Note : début des travaux de modernisation des caméras du tunnel jusqu'à la mi-mai. Pour consulter le communiqué.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Champlain)

Entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15, Verdun) et l'Île des Soeurs (A-15)

Fermeture COMPLÈTE, dimanche de 6 h à 20 h

Détour : via le boulevard Gaétan-Laberge, nouvelle sortie pour A-15 SUD et sortie 57-S

Fermeture par défaut :

La sortie 5 pour l'Île des Soeurs

Le boulevard de l'Île-des-Soeurs, sous les structures de l'A-15, sur l'Île des Soeurs

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

A-15

Montréal

Direction SUD

La sortie 57-S (chemin de la Pointe-Nord, Île des Soeurs)

Fermeture COMPLÈTE de la sortie, dimanche de 6 h à 20 h

Détour : continuer sur le pont Champlain, faire demi-tour à la sortie 53 (R-132) à Brossard, revenir sur le pont, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD et sortie 57-S.

Conseil : les usagers peuvent prendre la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Soeurs), par contre située AVANT la 57-N et ainsi éviter le demi-tour à Brossard.

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans le tunnel Viger, entre la sortie 6 (rue Berri) et l'entrée de la rue Amherst

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la rue Saint-Antoine.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans le tunnel Ville-Marie, la sortie 4 (avenue Atwater)

Fermeture de la sortie :

de vendredi 22 h à samedi 7 h

de samedi 22 h à dimanche 8 h

de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : continuer A-720 OUEST, bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc), bretelle A-15 SUD pour A-720/R-136 EST et sortie 2 pour avenue Atwater.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue de Carillon et le boulevard Monk

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Détour : via le chemin de la Côte-Saint-Paul.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Vaudreuil-Dorion

La sortie 2 (boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare) et l'entrée du boulevard (R-340)

Direction EST

Fermeture de la sortie et de l'entrée, de samedi 23 h à dimanche 6 h

Détour, sortie : continuer A-30 EST jusqu'à la sortie 5, bretelle pour A-20 EST et R-342 (Route Harwood).

Détour, entrée : via chemin de la Petite-Rivière et Route Harwood jusqu'à l'A-20.

Direction OUEST

Fermeture de la sortie et de l'entrée, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour, sortie : continuer A-30 OUEST, bretelle pour A-40 EST, sortie 35 (avenue Saint-Charles), boulevard de la Cité-des-Jeunes et boulevard de la Gare.

Détour, entrée : via boulevard de la Cité-des-Jeunes (direction est) ou boulevard de la Gare (direction ouest) et A-40.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 16:51 et diffusé par :