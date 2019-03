Événement de l'Oratoire Saint-Joseph - De l'aide disponible pour les victimes, les témoins et leurs proches





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des événements récents survenus à l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal, le Réseau des CAVAC souhaite rappeler à la population que des services professionnels, gratuits et confidentiels sont disponibles pour les personnes victimes, les témoins et leurs proches.

De l'aide sera disponible au téléphone :

Aujourd'hui, vendredi 22 mars

- 16h00 à 21h00

- au 514-277-9860

Samedi et dimanche, 23 et 24 mars

- 8h30-17h00

- au 514-277-9860

(il sera possible de rencontrer les personnes ces deux journées-là, selon l'évaluation des besoins)

Les gens peuvent aussi appeler le 1 866 LE CAVAC dès lundi pour des services dans leurs régions.

Rappelons que le Réseau des CAVAC est présent dans toutes les régions du Québec.

Chercher du soutien

Suite à un acte criminel, on observe souvent une atteinte au sentiment de sécurité personnelle qui, une fois ébranlé, peut affecter plusieurs sphères de la vie.



Plusieurs symptômes physiques et psychologiques peuvent se manifester lorsqu'on est victime, proche et témoin d'un crime, ou indirectement touché par celui-ci. Ces symptômes peuvent apparaître tout de suite ou plus tard et passer inaperçus, il faut donc rester à l'écoute des gens autour de nous. Les réactions souvent observées sont : un état de détresse psychologique, de l'agitation ou une grande nervosité assortie d'une hypervigilance, des images répétitives (flashback), des cauchemars, de l'anxiété, des peurs ou sentiments de grande vulnérabilité.

Soyons vigilants et restons à l'affut de ces réactions pour orienter les personnes affectées vers les ressources d'aide. Plus l'intervention est rapide, moins les symptômes risquent de s'aggraver.

Les CAVAC offrent des services de nature psychosociojudiciaire de différentes formes : Intervention post- traumatique, information sur les droits et les recours, l'assistance et l'aide technique, l'accompagnement dans les démarches et à la cour, l'orientation et la référence vers les services spécialisés et bien plus.

1 866 LE CAVAC | (1-866 -532-2822)

www.cavac.qc.ca

