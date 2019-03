Reprise des travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV





QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV (73/573) à Québec reprendront le 25 mars. Rappelons que ce chantier d'envergure permettra l'ajout d'une troisième voie de circulation dans les deux directions, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. Un élargissement à trois voies en direction nord sera aussi effectué pour la portion entre l'autoroute Félix-Leclerc et l'avenue Chauveau, aux limites de la ville de L'Ancienne-Lorette. Le projet vise également une reconfiguration des différents échangeurs et la reconstruction de la majorité des structures. Amorcé en 2018, il se poursuivra jusqu'en 2023.

PLUSIEURS INTERVENTIONS CETTE ANNÉE

À compter du 25 mars jusqu'à la fin novembre, les travaux seront notamment réalisés à la hauteur de l'échangeur des autoroutes Henri-IV et Félix-Leclerc (40) et de l'échangeur Henri-IV/Einstein. Aussi, au cours de l'été, les travaux à la hauteur de l'échangeur Henri-IV/Wilfrid-Hamel et de l'échangeur Henri-IV/Charest commenceront. Dans le secteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc, le Ministère procédera à la construction de deux ponts d'étagement, amorcera la construction d'une autre structure, entreprendra la reconstruction de l'autoroute 40 en direction ouest à partir du boulevard Masson et la reconstruction des bretelles de l'autoroute 40 ouest vers l'autoroute Henri-IV.

Dans le secteur de l'échangeur Henri-IV/Einstein, la construction du nouveau pont d'étagement et des murs de soutènement, dans la bretelle de l'autoroute Henri-IV sud vers l'autoroute 40 ouest, se poursuivra. En direction sud, on procédera à l'élargissement et la réfection de l'autoroute Henri-IV, entre la rue Rideau et l'autoroute Charest (440), ainsi qu'à la reconstruction des ponts d'étagement au-dessus du chemin de fer et de la rue Einstein. De plus, la reconstruction de la rue Einstein et la construction d'un bassin de rétention figurent au programme.

ENTRAVES ET GESTION DE LA CIRCULATION

Août 2018 jusqu'en novembre 2019

Fermeture de l'accès à l'autoroute Henri-IV sud à partir de la rue Einstein

détour par la rue Einstein et les accès à l'autoroute Félix-Leclerc ou Charest.

De la fin mars jusqu'à novembre 2019, dans l'axe de l'autoroute Henri-IV

Circulation sur des voies déviées et de largeur réduite;

deux voies seront maintenues dans chaque direction aux heures de pointe entre l'avenue Chauveau et l'autoroute 40 ainsi qu'entre la rue Michelet et l'autoroute Charest.

Une voie sur deux sera fermée dans les deux directions (vers ou en provenance de Val-Bélair) au coeur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc

Dans un premier temps, à compter du 25 mars, la fermeture d'une voie sur deux en direction nord sera en place, au besoin, entre 5 h et 15 h 30.



Puis, à compter du début avril, la fermeture d'une voie sur deux sera en place en tout temps dans les deux directions.

D'avril à novembre 2019

À compter du début avril :

En direction sud, déviation des voies à contresens sur la chaussée opposée, entre la rue Rideau et l'autoroute Charest;



Fermeture de l'accès à l'autoroute Henri-IV nord à partir de la rue Einstein;



Fermeture de la sortie de la rue Einstein sur l'autoroute Henri-IV sud;



Sur la rue Einstein (réseau municipal), selon le secteur, circulation en alternance.

À compter de la fin avril :

Fermeture de l'accès à l'autoroute Charest en direction est à partir de l'autoroute Henri-IV sud.

D'avril 2019 à l'automne 2021

À compter de la fin avril, fermeture de l'accès à l'autoroute Henri-IV en direction sud à partir de l'autoroute Charest ouest.

Outre ces entraves, des fermetures ponctuelles de voies et de bretelles le soir, la nuit et les fins de semaine sont à prévoir.

Des répercussions sur la circulation sont appréhendées sur cet axe achalandé où plus de 100 000 véhicules circulent quotidiennement. L'autoroute Robert-Bourassa (740) constitue un itinéraire alternatif pour les usagers. Une grande attention sera portée aux impacts des changements sur la circulation et le Ministère procédera aux ajustements requis, lorsque nécessaire et possible.

Les dates des interventions sont sujettes à changement en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Pour plus d'information sur ce chantier, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère. Une carte des principales entraves y est notamment accessible.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

