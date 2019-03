Nova Bus fait le point sur les mesures préventives d'inspection de certains de ses autobus hybrides et électriques





SAINT-EUSTACHE, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans un souci élevé de transparence, Nova Bus souhaite faire le point aujourd'hui à propos de la situation concernant certains autobus hybrides et électriques. En effet, Nova Bus a avisé ses clients que des véhicules avec certains connecteurs de la configuration e-steering peuvent avoir subi une corrosion prématurée. Ceci pourrait potentiellement causer une perte de l'assistance du système de direction, mais sans occasionner une perte de contrôle par le chauffeur.

Tous les bus seront inspectés par les sociétés de transport le plus rapidement possible et ceux qui ne présentent pas de signes de corrosion peuvent être remis en circulation.

«?Chez Nova Bus, la sécurité des utilisateurs est notre priorité. C'est pourquoi nous avons demandé, par prévention, que des inspections soient effectuées rapidement. Nous sommes conscients des impacts de cette situation et c'est pourquoi nous travaillons actuellement à mettre en place toutes les mesures nécessaires qui permettront la remise en service de ces autobus dès que possible?», a mentionné Martin Larose, Vice-Président et Directeur Général de Nova Bus.

Nova Bus collabore avec les sociétés de transport afin que la situation soit rétablie dans les meilleurs délais. D'ailleurs, actuellement, certains autobus ont déjà été réparés. Nova Bus a commandé prioritairement toutes les composantes manquantes pour les réparations et l'entreprise est confiante d'être en mesure de les envoyer aux différentes sociétés de transport au courant de la semaine prochaine afin que celles-ci puissent ensuite effectuer les travaux nécessaires. De plus, les modifications visant à éviter cette situation seront dès maintenant intégrées lors du processus de production des autobus.

Finalement, il est à noter que ce sont seulement certains véhicules hybrides ou électriques de Nova Bus qui sont aux prises avec cette situation. Ainsi, les véhicules diesel ou fonctionnant au gaz naturel ne sont pas touchés.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus électriques et hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com

SOURCE Nova Bus

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 16:32 et diffusé par :