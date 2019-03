Intact Corporation financière annonce le départ de Don Fox





TORONTO, le 22 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé que Don Fox, premier vice-président exécutif, quittera l'entreprise le 3 mai 2019.

Don supervisait les activités d'Intact Gestion de placements, des Services juridiques, du Développement des affaires, de l'Audit et des Finances. Ces fonctions importantes relèveront désormais directement de Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, sauf l'Audit, qui relèvera de Frédéric Cotnoir, premier vice-président, Services corporatifs et juridiques, et secrétaire.

« Bien que Don ne se soit joint à l'équipe de direction d'Intact que récemment, il a joué un rôle majeur dans plusieurs de nos grandes transactions au fil des années, notamment lors de notre premier appel public à l'épargne en 2004, du financement qui nous a permis de devenir un fournisseur d'assurance de dommages canadien indépendant à grande diffusion en 2009, et des acquisitions d'Allianz, d'AXA, de Jevco, de CDI et de OneBeacon », a souligné Charles Brindamour, chef de la direction. « Nous tenons à le remercier pour ses nombreuses contributions au succès d'Intact Corporation financière pendant toutes ces années et espérons bénéficier de ses conseils pendant longtemps. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 10 milliards $. La société compte environ 14 000 employés à temps plein ou à temps partiel qui sont au service de plus de 5 millions de particuliers, entreprises et clients du secteur public à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

SOURCE Intact Corporation financière

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 16:15 et diffusé par :