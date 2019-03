Budget du Québec 2019-2020 - L'accessibilité au loisir pour contribuer aux missions de l'État





MONTRÉAL, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) présent au huis clos du Budget 2019-2020 salue les investissements supplémentaires annuels de 7 millions de dollars dédiés à l'exercice du droit au loisir par l'amélioration de son accessibilité. Le président du Conseil québécois du loisir, monsieur Pierre-Paul Leduc, accueille favorablement ce geste concret pour améliorer l'accessibilité au loisir qui s'inscrit à la fois dans les orientations de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir, Au Québec on bouge! et qui est au coeur de la mission de l'organisme. « En conséquence, nous comprenons que la collaboration du CQL à la mise en oeuvre de cette importante priorité s'inscrit en toute logique dans la continuité de nos expertises, de nos actions et de celles nos membres » a déclaré Monsieur Leduc.



Valorisation des activités parascolaires

Le Conseil québécois du loisir se réjouit de l'offre d'une heure d'activités parascolaires de plus par jour associée à un investissement de 21 millions de dollars en 2019, 62 millions en 2020 et 124 millions pour les années suivantes. Monsieur Leduc se réjouit de cette décision qui ouvre la voie aux développements d'une collaboration structurante entre le milieu du loisir et les écoles. « Le Programme DAFA qui offre une formation de base en animation en loisir pour exercer un premier emploi auprès des jeunes de 5 à 17 ans est un des nombreux exemples de collaboration qui pourrait être développé, car à la base on y retrouve une convergence d'objectifs entre nos milieux. C'est la fonction de développement individuel et collectif du loisir qui est valorisée dans le développement de ces collaborations» selon Monsieur Leduc.

Infrastructures municipales, sportives, communautaires, touristiques et de loisir

L'annonce d'un investissement majeur de 257 millions de dollars dans les milieux de loisir pour le rehaussement d'infrastructures qui permettra une meilleure accessibilité s'inscrit comme une mesure phare. À ce montant, s'ajoute une contribution équivalente du gouvernement fédéral.

Entretien des sentiers et sites de plein air

L'investissement annoncé de 5 millions de dollars annuels répond aux demandes portées par le CQL au fil des ans, notamment dans le cadre des consultations pré budgétaires, pour reconnaitre et soutenir la contribution essentielle des organismes et des bénévoles à l'entretien des sentiers et des sites de plein air. Ces investissements contribueront à offrir à population l'accessibilité à expérience de loisir de qualité et sécuritaire.

Rehaussement à la Culture et développement pour d'autres ministères

Le rehaussement du budget du ministère de la Culture et des Communications en appuie à la nouvelle Politique culturelle, Partout la culture qui reconnait dorénavant le loisir culturel et les pratiques amateurs est aussi accueillie avec satisfaction et témoigne de la volonté du gouvernement et du ministère d'assurer la mise en oeuvre de la politique. Le milieu du loisir culturel pourra également développer des collaborations pour la réalisation des sorties culturelles.

Du côté du ministère du Tourisme, le Conseil québécois du loisir salue les efforts pour le renouvellement de l'offre en augmentant l'enveloppe du programme festivals et événements pour les événements agrotouristiques.

Le Conseil québécois du loisir mène une démarche concertée pour relever les défis de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur et offre sa collaboration au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité pour l'atteinte des objectifs ministériels.

Le loisir représente une opportunité pour contribuer aux objectifs d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. À cet effet, le Conseil québécois du loisir dans le cadre des travaux en cours offre sa collaboration au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour valoriser l'accessibilité au loisir dans des conditions qui permettent un engagement citoyen, notamment par le bénévolat, mais également comme une opportunité de découverte et d'inclusion à la société.

Le Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir est confédération de 40 organismes nationaux de loisir qui contribue par le loisir au développement économique, social et culturel du Québec. Il représente les organismes nationaux de loisir et leurs réseaux, regroupe et appuie la concertation des intervenants en loisir, défend le droit aux loisirs et au temps libre et en favorise l'accessibilité.





Source : Conseil québécois du loisir Information : Sonia Vaillancourt, directrice générale svaillancourt@loisirquebec.com ou 514 252-3132 poste 3684





Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 16:20 et diffusé par :