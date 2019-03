Suivi de l'incident à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - La direction de l'Oratoire Saint-Joseph désire faire le point sur l'agression à l'arme blanche survenue ce matin envers père Claude Grou, recteur de l'Oratoire, durant la messe de 8 h 30 qu'il présidait.

Père Grou a subi des blessures superficielles et devrait recevoir son congé de l'hôpital sous peu. Il prendra ensuite quelques jours de repos.

La direction tient à remercier les bénévoles et fidèles présents à la messe qui sont intervenus courageusement; les membres du service de la sécurité et le personnel de l'Oratoire qui ont agi avec une remarquable efficacité et, bien sûr, les ambulanciers et les policiers du SPVM.

« Nous sommes touchés par les nombreux messages de soutien que nous recevons. Nos prières accompagneront père Grou durant sa convalescence. À la demande de père Grou lui-même, les activités régulières se poursuivent, dans le cadre de la mission d'accueil et d'écoute de l'Oratoire », indique Céline Barbeau, directrice du Service des communications de l'Oratoire.

L'agression étant survenue dans la crypte, celle-ci sera rouverte au public dès demain. Les messes d'aujourd'hui sont célébrées à la basilique.

Le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs provenant de partout dans le monde. Service d'écoute, célébrations, et sacrements, pèlerinages et visites touristiques : chacun y trouve un espace de recueillement et un accueil inconditionnel.

