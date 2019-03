Fronsac annonce ses résultats pour l'année 2018 ainsi que les distributions des mois d'avril, mai et juin 2019





MONTRÉAL, 22 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac ») annonce ses résultats pour l'année terminée le 31 décembre 2018 et des distributions mensuelles de 0,185¢ par part, soit 2,220¢ par part annuellement, lesquelles seront payables les 30 avril, 31 mai et 28 juin 2019 aux porteurs de parts inscrits aux livres en date des 15 avril, 15 mai et 14 juin 2019 respectivement



Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 0,91¢ comparativement à 0,72¢ par part pour le trimestre terminé le 31 décembre 2017, soit une augmentation de 26%. Les FPE Récurrents ont totalisé 923 414$, soit une augmentation de 69% par rapport à la même période de l'exercice financier 2017 (548 042$ au T4 2017). Au cours du T4 2018, les revenus de location ont atteint 1 719 184$ alors qu'ils étaient de 1 316 577$ au T4 2017, soit une augmentation de 31%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 1 489 661$ alors qu'il était de 1 021 095$ au T4 2017, soit une augmentation de 46%. Pour le T4 2018, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de (3 094 491)$ ou (3,05)¢ par part comparativement à un résultat net de 1 839 189$ ou 2,41¢ par part pour le T4 2017.

Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 3,66¢ comparativement à 3,17¢ par part pour la même période en 2017, soit une augmentation de 15%. Les FPE Récurrents ont totalisé 3 336 550$, soit une augmentation de 56% par rapport à la même période de l'exercice financier 2017 (2 137 217$). Au cours de la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, les revenus de location ont atteint 6 275 277$ alors qu'ils étaient de 4 359 277$ au pour la même période en 2017, soit une augmentation de 44%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 5 112 675$ alors qu'il était de 3 487 615$ pour la même période en 2017, soit une augmentation de 47%. Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, Fronsac a enregistré une perte net attribuable aux porteurs de parts de (898 320)$ ou (0,99)¢ par part comparativement à un résultat net de 4 540 944$ ou 6,74¢ par part pour la même période en 2017.

Jason Parravano, Président et directeur général, a déclaré : « L'année 2018 marque une autre année de croissance de plus de 10% pour Fronsac. Nous avons ajouté 12 propriétés à notre portefeuille tout en continuant de diversifier nos actifs et nos locataires. Notre portefeuille comprend maintenant 47 propriétés avec une valeur de plus de 100M$. Notre bilan ainsi que notre flux de trésorerie demeurent solides avec un ratio dette sur valeur comptable brute des actifs de 55% et un taux de distribution de 55%. Nous continuons à rechercher des opportunités d'acquisition qui correspondent à notre modèle d'affaire et espérons poursuivre notre élan en 2019. »

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des frais provenant de l'exploitation pour les périodes des 31 décembre 2018 et 2017. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes des 31 décembre 2018 et 2017.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 12 mois Périodes terminées les 31 décembre 2018 2017 ? % Situation financière Revenus de location 6 275 277 4 359 277 1 916 000 44 % Revenus totaux 6 290 277 4 369 277 1 921 000 44 % Résultat opérationnel net (1) 5 112 675 3 487 615 1 625 060 47 % FPE (1) 3 351 550 2 147 217 1 204 333 56 % FPE récurrents (1) 3 336 550 2 137 217 1 199 333 56 % FPEA (1) 3 038 111 2 014 775 1 023 336 51 % BAIIA (1) 4 749 213 3 013 742 1 735 471 58 % Immeubles de placement (2) 108 165 635 69 588 555 38 577 080 55 % Total de l'actif 99 881 160 70 006 481 29 874 679 43 % Total des dettes et emprunts (3) 53 365 481 31 716 924 21 648 557 68 % Total des débentures convertibles 1 593 481 250 581 1 342 900 536 % Total des capitaux propres 42 292 960 36 708 396 5 584 564 15 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 91 163 634 67 398 715 23 764 919 35 % Par part FPE 0.0368 0.0319 0.0049 15 % FPE récurrents 0.0366 0.0317 0.0049 15 % FPEA 0.0333 0.0299 0.0034 11 % Distributions 0.0202 0.0180 0.0022 12 % (1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant la valeur des propriétés détenues par les coentreprises (3) Exclut les débentures convertibles

CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 mois 12 mois Périodes terminées les 31 décembre 2018 2017 ? 2018 2017 ? Résultat (perte) net attribuable aux porteurs de parts (3 094 491 ) 1 839 189 (4 933 680 ) (898 320 ) 4 540 944 (5 439 264 ) Coûts d'émission des débentures - - 53 171 - 53 171 ? de la valeur des immeubles 4 017 199 (787 749 ) 4 804 948 3 871 418 (2 174 622 ) 6 046 040 ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 6 681 - 13 941 163 104 (148 900 ) 312 004 Rémunération fondée sur des parts (1 485 ) 2,920 (4 405 ) 79 025 70 745 8 280 ? de la composante passif des parts privilégiées échan. & débentures 17 068 7 568 9 500 27 950 43 832 (15 882 ) ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés (26 615 ) (511 244 ) 484 629 45 105 (189 400 ) 234 505 Impôts sur le résultat 5,057 4,618 439 10 097 4,618 5 479 FPE(1) - de base 923 414 548 042 69 % 3 351 550 2 147 217 56 % FPE par part - de base 0.0091 0.0072 26 % 0.0368 0.0319 15 % Distributions payées sur les parts privilégiées échangeables et débentures conv. (si dilutives) 7,500 - 7 500 15 000 15 000 - FPE - dilué 930 914 548 042 70 % 3 366 550 2 162 217 56 % FPE par part - dilué 0.0089 0.0072 24 % 0.0359 0.0318 13 % FPE récurrents - de base 923 414 548 042 69 % 3 336 550 2 137 217 56 % FPE récurrents par part - de base 0.0091 0.0072 26 % 0.0366 0.0317 15 % Distributions 512 014 385 162 126 852 1 834 111 1 277 539 556 572 Distributions par part 0.0050 0.0045 11 % 0.0202 0.0180 12 % FPE - de base après distributions 0.0040 0.0027 0.0014 0.0166 0.0139 0.0027 FPE récurrents - de base après dist. 0.0040 0.0027 0.0014 0.0164 0.0137 0.0027 Distributions en % de FPE - de base 55 % 63 % (7 %) 55 % 56 % (1 %) Distributions en % de FPE récurrents - de base 55 % 63 % (7 %) 55 % 57 % (2 %) Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 101 590 060 76 378 013 25 212 047 91 163 634 67 398 715 23 764 919 Dilué 104 094 743 76 378 013 27 716 730 93 668 317 67 980 110 25 688 207 (1) Mesure financière non définie par les IFRS

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.



Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l'exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 décembre 2018 et le rapport de gestion de FPI Fronsac peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

Pour plus d'information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 16:15 et diffusé par :