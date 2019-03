Avis aux médias - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, discutera des fonds destinés aux aînés et du Budget de 2019 à Napanee





OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington participeront à une rencontre avec des aînés organisée par Lennox and Addington Seniors Outreach Services qui portera sur les fonds prévus pour les aînés dans le Budget de 2019.

Un point de presse suivra.

Date

Le lundi 25 mars 2019



Lieu

Lenox and Addington Seniors Outreach Services

12, promenade Richard Park

Napanee (Ontario)

Heure

Allocution de la ministre Bibeau à 9 h

