Tan Mujiang arrive au Canada





JURONG, Chine, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 8 mars, le premier magasin phare de Tan Mujiang au Canada (H002) a ouvert ses portes dans le centre commercial Scarborough à Toronto. Le centre commercial abrite 230 magasins et Tan Mujiang est situé dans la partie la plus fréquentée du complexe, à côté de Pandora et d'autres boutiques de marques internationales. Le jour de l'ouverture, Tan Mujiang a attiré de nombreux clients dans la boutique grâce à son logo chinois captivant et à un récital de luth. Un grand nombre de Chinois ont été surpris de voir des peignes en bois chinois traditionnels à l'étranger, et de nombreux habitants de la région ont été impressionnés par le charme oriental de ces peignes et l'artisanat délicat qui se profile derrière. Ils ont découvert que ces peignes raffinés leur permettent non seulement de soigneur leurs cheveux, mais constituent aussi un très beau cadeau pour leur famille et leurs amis.

Tan Mujiang est la seule société cotée dans l'industrie des peignes en bois à l'échelle mondiale. Elle a créé plus de 40 processus précis pour améliorer ses produits, lesquels sont fabriqués avec des matériaux naturels de l'artisanat traditionnel chinois et se caractérisent par de belles formes, des lignes douces, une texture délicate, des couleurs chatoyantes, tout en étant doux au toucher. Ces peignes allient parfaitement la culture traditionnelle et la mode moderne. Depuis décembre 2013, Tan Mujiang a acquis plus de 80 brevets et a fourni ses produits à plus de 1 200 magasins dans toute la Chine continentale, à quatre boutiques à Hong Kong, une à Singapour et dans quelques boutiques en ligne sur Amazon et eBay.

H002 est la deuxième boutique que Tan Mujiang ouvre à l'étranger en 2019, après celle du centre commercial HONGKONG Telford Plaza. L'entreprise prévoit d'ouvrir 12 magasins à l'étranger cette année. Zhang Chuanjin, directeur du marché hors ligne, a déclaré : « Nous avons pour objectif de populariser notre marque en exploitant nos propres magasins franchisés dans le monde entier et de ne pas nous contenter de prendre des commandes de femmes ou d'hommes d'affaires étrangers ».

Tan Mujiang a mis en oeuvre un modèle national de franchise générale et espère trouver des franchisés qui s'intéressent à sa marque. Le modèle de franchisage offre une grande marge de manoeuvre permettant un développement autonome et apporte un soutien complet, englobant des études de marché, le choix de l'emplacement, des conseils pour la préparation de l'ouverture, la formation du personnel, la décoration de la boutique, la démonstration marketing et le service après-vente. Tout ceci vise à garantir une exploitation fluide et prospère du magasin.

Tan Mujiang va augmenter ses investissements consacrés à la promotion sur les marchés étrangers. Non seulement l'entreprise participera à de grands salons internationaux, mais elle publiera des informations liées à la marque et à ses produits sur des plateformes de médias sociaux populaires à l'étranger et organisera une série d'activités de promotion destinées aux boutiques situées à l'étranger.

Les personnes intéressées par Tan Mujiang et voulant en savoir plus sur l'enseigne sont invitées à contacter :

Dan Dai

+86-511-87186978-8022

tmjhwxx@ctans.com

