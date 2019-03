Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à trois entreprises rimouskoises





RIMOUSKI, QC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, annoncera un appui financier à Produits Métalliques Pouliot Machinerie inc. (PMI Produits Métalliques), Puribec inc. et Fonderie BSL inc.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

Mardi 26 mars 2019

Heure :

10 h 30

Lieu :

PMI Produits Métalliques (salle de conférence)

261, avenue du Havre

Rimouski (Québec)

G5M 0B3

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 15:56 et diffusé par :