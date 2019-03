Le gouvernement du Québec reconnaît l'importance du financement participatif





Faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs d'ici

QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Suite au dépôt du budget du gouvernement du Québec 2019-2020, La Ruche se réjouit de l'annonce d'une initiative de 28,7 millions de dollars ayant pour objectif l'appui des organismes de soutien à l'entrepreneuriat. La Ruche salue la stratégie du nouveau gouvernement de miser sur l'entrepreneuriat jeunesse par l'octroi de 75 millions de dollars afin de favoriser la participation des jeunes à l'économie.

La reconnaissance de l'apport du financement participatif

Les investissements promis par le gouvernement du Québec dans le budget 2019-2020 permettront de fortifier l'écosystème entrepreneurial québécois en facilitant, entre autres, l'accès au financement, notamment par le microcrédit et par le financement participatif. La Ruche, plateforme à but non lucrative la plus importante au Québec ayant comme mission de favoriser l'émergence de nouveaux projets, de PME et start-ups dans toutes les régions du Québec qu'elle dessert, est une alliée de choix dans le déploiement de ce plan stratégique.

« Nous sommes très heureux de la reconnaissance du financement participatif par le gouvernement du Québec comme un levier de développement. Cet engagement et cette reconnaissance sont un pas significatif vers la démocratisation du financement participatif. Par l'entremise de programmes de partenariats, La Ruche crée des ponts concrets avec les acteurs de soutien existants pour le plus grand bénéfice des entrepreneurs d'ici. En positionnant cette forme de financement comme une solution reconnue et une source de financement complémentaire, cela permettra à plus de Québécois et Québécoises de passer à l'action afin de réaliser un projet ou lancer une entreprise au Québec. », souligne Jean-Sébastien Noël, président et cofondateur de La Ruche.

Des retombées économiques directes

Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de l'accompagnement offert par La Ruche, 352 nouveaux projets ont vu le jour depuis les cinq dernières années récoltant ainsi plus de 3 399 000 $ auprès de 33 653 citoyens-contributeurs, au profit des idées entrepreneuriales d'ici. L'importance de ce montant, ainsi que le nombre de personnes qui ont contribué, démontre que ce type de financement participatif est adopté par les Québécois ainsi que par les institutions de financement traditionnel.

Pour lire le communiqué complet : https://bit.ly/2OjRQRJ

SOURCE La Ruche

