Explorez et recréez l'histoire avec Photoreportages Canada, un nouveau site Web créé par l'Institut canadien de la photographie





Ressource photographique gratuite en ligne

Plus de 800 photoreportages de 1955 à 1971 à consulter

OTTAWA, le 22 mars 2019 /CNW/ - L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada a le plaisir d'annoncer le lancement officiel de son nouveau site Web, Photoreportages Canada. Créé en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada grâce à un financement du Musée virtuel du Canada, il offre une ressource consultable de plus de 800 photoreportages créés entre 1955 et 1971 par le Service de la photographie de l'Office national du film du Canada. Les photoreportages consistent en une sélection de quatre à douze photographies présentées sur une demi-page ou une page pleine et accompagnées de légendes descriptives et d'un titre.

« Ces photoreportages sont de précieuses ressources historiques qui témoignent de moments importants pour le Canada durant l'après-guerre, une importante période de développement et de croissance au pays », indique Andrea Kunard, conservatrice associée, Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, et fondatrice de Photoreportages Canada. « Si certaines de ces histoires, destinées à présenter une image idéalisée du Canada, ne sont pas exemptes de stéréotypes et de préjugés, le site Web encourage les utilisateurs à adopter une approche critique face à notre représentation du pays dans le passé et à réfléchir à la direction que nous souhaitons prendre dans l'avenir. »

Extraction minière, médecine, religion ou transport ferroviaire, les photoreportages présentent des scènes évocatrices de la vie dans les petites villes, braquent les projecteurs sur de grands événements comme Expo 67 ou diffusent des images des prétendants à la coupe Stanley. Les sujets couvrent les sphères culturelle, industrielle, scientifique et politique, donnant ainsi l'occasion aux Canadiens d'un coin de pays de découvrir des personnalités, lieux et activités d'une autre région. Ainsi, les habitants de la côte Ouest en apprennent davantage sur la vie des pêcheurs d'huîtres de l'île du Prince-Édouard, alors que les Ontariens du sud se renseignent sur la production des artistes inuits des Territoires du Nord-Ouest.

Les enseignants, élèves, archivistes, chercheurs, mordus d'histoire, journalistes et membres du grand public pourront s'inspirer des photoreportages pour créer leur propre photoreportage grâce à l'application du site Web. À partir d'une sélection d'images captivantes archivées, ils pourront ajouter des images au canevas de leur photoreportage et inventez leurs propres histoires. Pour découvrir des façons d'utiliser Photoreportages Canada en classe, les enseignants pourront télécharger du site Web un guide de l'enseignant et un plan de cours.

« L'un des objectifs de Photoreportages Canada est de rendre ce matériel d'archives accessible à des publics variés », explique Andrea Kunard. « Les enseignants pourront inciter leurs élèves à s'intéresser à l'histoire du Canada tout en développant leur pensée critique. Le grand public pourra consulter à loisir un vaste fonds d'archives photographiques et les universitaires auront à leur disposition une mine de documents de recherche et de référence dont ils pourront s'inspirer. »

Photoreportages Canada présente les photoreportages dans leur format d'origine d'encarts prêts à photographier. Ce format facilitait leur diffusion et leur réimpression dans les revues, journaux, documents gouvernementaux et autres publications. Environ 500 photoreportages sont rédigés en anglais, dont 250 traduits en français; 250 autres créés en français ont récemment été traduits. Chaque photoreportage fournit des renseignements inestimables et fait non seulement partie intégrante de l'histoire du photojournalisme au Canada, mais offre des exemples exceptionnels de la photographie documentaire et met en lumière les nombreux photographes talentueux qui travaillaient au Service de la photographie de l'Office national du film du Canada. « Ce projet met en valeur de façon remarquable les images de l'ONF, dans ce cas-ci des photos documentaires d'une grande qualité artistique et historique. Ces archives sont une ressource d'une richesse qu'il faut continuer à partager, et nous remercions nos partenaires qui les rendent plus accessibles à l'ensemble du public canadien. C'est toute la population du pays qui pourra en bénéficier pour mieux connaître son histoire,» affirme Claude Joli-Coeur, Commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'Office national du film du Canada.

DÉCOUVREZ : https://photoreportages.ca | SUIVEZ : #PhotoreportagesCanada

À propos de l'Institut canadien de la photographie

L'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada est un centre de création et d'innovation qui se consacre à la diffusion, au collectionnement et à la remise en question de la photographie sous toutes ses formes. Il réunit personnes et collectivités au Musée, en ligne et autour de publications pour observer, découvrir et étudier la photographie. L'Institut canadien de la photographie a été créé en 2015 et inauguré officiellement en octobre 2016. Sa collection a été constituée à partir de la collection de photographies du Musée des beaux-arts du Canada. L'Institut bénéficie du soutien exceptionnel de son partenaire fondateur, la Banque Scotia, du fonds Archive of Modern Conflict et de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca/icp.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Gardien du passé, aussi bien que de l'histoire récente, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est une ressource incontournable pour tous les Canadiens qui veulent mieux se connaître eux-mêmes, individuellement et collectivement. BAC acquiert, traite, conserve et diffuse le patrimoine documentaire du Canada en plus d'être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions. Pour de plus amples renseignements, visitez : bac-lac.gc.ca.

À propos du Musée virtuel du Canada

Le Musée virtuel du Canada, administré par le Musée canadien de l'histoire avec le soutien financier du gouvernement du Canada, est la plus importante source de contenu et d'expériences en ligne provenant de musées et d'organismes patrimoniaux canadiens. Le programme d'investissement Expositions virtuelles aide les musées et les organismes patrimoniaux canadiens à mettre en oeuvre des ressources en ligne dynamiques de moyenne et grande envergure sur l'histoire, le patrimoine et la culture du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.museevirtuel.ca/.

À propos de l'Office national du film du Canada

L'ONF est le producteur public canadien d'oeuvres audiovisuelles primées et créatives, qu'il s'agisse de documentaires, d'animations d'auteur, de récits interactifs ou d'expériences participatives. De St. John's à Vancouver, les producteurs et productrices de l'ONF sont bien intégrés au sein des collectivités du pays et travaillent avec des créateurs et des créatrices de talent pour produire des oeuvres innovantes et socialement pertinentes. L'ONF est un chef de file en matière de parité hommes-femmes dans la production de films et de médias numériques. Guidé par les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, il s'emploie à affermir la production autochtone. Les oeuvres de l'ONF ont remporté au-delà de 7000 récompenses, dont 20 prix Écrans canadiens, 18 prix Webby, 12 Oscars et plus de 100 prix Génie. Pour y accéder, allez à ONF.ca ou téléchargez les applications de l'ONF pour appareils mobiles.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art canadiennes anciennes et contemporaines. Le Musée conserve également la collection la plus prestigieuse d'art européen du quatorzième au vingtième siècle au Canada, d'importants exemples de l'art américain, asiatique et autochtone, et des collections d'estampes, de dessins et de photographies de renommée internationale. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada créait l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherches pluridisciplinaires, consacré à l'histoire, à l'évolution et à l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle essentiel dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à de superbes oeuvres d'art pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter beaux-arts.ca et suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter @MBACanada, et Instagram.

