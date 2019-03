Un premier pas pour combler d'immenses besoins en éducation et en enseignement supérieur





MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) considère que la hausse des dépenses en éducation et en enseignement supérieur de 5,1 % en 2019-2020 et de 3,8 % en moyenne pour les deux années suivantes constitue un timide pas dans la bonne direction compte tenu de la santé des finances publiques. En augmentant le soutien financier aux universités en région et aux cégeps, le ministre des Finances, M. Eric Girard, met un baume sur les nombreux problèmes provoqués par des années d'austérité.

« Ce budget laisse encore planer beaucoup d'incertitudes sur les politiques que le gouvernement mettra de l'avant en éducation et en enseignement supérieur, notamment la déréglementation des étudiants internationaux, qui est nuisible à l'accessibilité, en plus de nourrir la concurrence entre les établissements », souligne Caroline Quesnel présidente de la FNEEQ-CSN.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge sait cependant que le réinvestissement actuel est nettement insuffisant pour permettre aux cégeps et aux universités de relever l'ensemble des défis auxquels ils seront confrontés durant les prochaines années. La FNEEQ s'interroge sur les sommes qui sont destinées à adapter le modèle de financement des cégeps aux nouveaux besoins. « Que vise exactement le gouvernement?? Souhaite-t-il un plus grand rapprochement avec l'entreprise privée au risque de développer chez les étudiantes et les étudiants des compétences difficilement transférables?? » se questionne Caroline Quesnel. « Alors que des établissements en région songent à fermer des programmes d'études, le gouvernement doit impérativement soutenir l'offre d'une formation diversifiée et accessible partout sur le territoire du Québec », conclut-elle.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe près de 18?000 membres dans 46 cégeps. Elle en représente tout autant dans 40 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter .

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 22 mars 2019 à 15:27 et diffusé par :