Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec accorde 730 000 $ pour la tenue des finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond

QUÉBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer aux finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond, qui aura lieu dans la Capitale-Nationale jusqu'au 24 mars 2019.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 730 000 $ pour soutenir cet événement.

Les meilleurs athlètes du monde s'affronteront lors de cette ultime étape du circuit de la Coupe du monde FIS de ski de fond. Au total, six finales enlevantes seront présentées sur les plaines d'Abraham.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur accorde une aide financière de 425 000 $ qui provient du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. À cette contribution s'ajoute un montant de 180 000 $ du ministère du Tourisme issu du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une somme de 125 000 $ par l'entremise du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale.

Citations :

« La Coupe du monde FIS de ski de fond est toujours un événement très attendu qui nous offre des performances exceptionnelles pendant tout le week-end. C'est un plaisir de soutenir cette compétition d'envergure qui célèbre l'excellence d'athlètes venus des quatre coins du monde pour l'occasion. Je salue d'ailleurs la vigueur, la détermination et la passion qui les animent. Ce sont de précieux exemples inspirants qui nous incitent à bouger à notre tour et à nous dépasser chacun à notre façon. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir un événement d'envergure internationale comme la finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond! Cette compétition, qui réunit l'élite mondiale, accueille des milliers de spectateurs de toute provenance venus encourager leurs favoris pour qu'ils se dépassent. J'invite chaleureusement les participants à profiter pleinement de leur séjour dans la Capitale?Nationale pour découvrir les attraits touristiques et les activités qui animent la région au coeur de la saison hivernale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Des milliers de spectateurs prendront d'assaut les plaines d'Abraham pour voir à l'oeuvre les meilleurs fondeurs au monde, dont la grande vedette de la Capitale-Nationale Alex Harvey. Je vous invite à venir les encourager en grand nombre et à saluer leur persévérance. Je souhaite bonne chance à tous les participants! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

