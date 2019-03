Village Monde lance la campagne Exploration en Terres Solidaires 2019 - À la rencontre des peuples autochtones

Village Monde lance la campagne Exploration en Terres Solidaires 2019 - la rencontre des peuples autochtones





QUBEC, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'anne internationale des langues autochtones dcrte par les Nations Unies, Village Monde avec l'appui d'Air Canada, Karavaniers, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Qubec, l'Office franco-qubcois pour la jeunesse (OFQJ), Tourisme Autochtone Qubec et Desjardins, est fier d'annoncer le lancement de leur grande campagne Exploration en Terres Solidaires 2019: la rencontre des peuples autochtones qui permettra 10 jeunes de 18 35 ans venant du Qubec ou de France de partir en mission d'exploration au coeur mme de la plante, et de l'humain pour une immersion sous le signe de l'authenticit. En ce sens, les candidatures issues de communauts autochtones sont particulirement encourages!

Une anne 2019 ddie la reconnaissance des cultures et langues autochtones

Chaque jeune explorateur et exploratrice aura pour mission de dcouvrir, explorer, valuer et partager des initiatives et expriences touristiques dans des communauts loignes source d'un avenir durable et de retombes positives valorisant en particulier la culture et les langues autochtones, et ce un peu partout dans le monde.

Je suis trs heureux d'annoncer cette nouvelle dition de notre grande campagne d'Exploration en terres solidaires. La mission de Village Monde est de favoriser un tourisme hors sentiers battus impacts positifs, un mode de voyage respectueux des environnements, cultures et communauts locales un peu partout dans le monde. C'est un grand dfi! Chaque partenaire, chaque ambassadeur, chaque explorateur, chaque voyageur, par son implication nos cts contribue cet objectif et permet de changer le monde un voyage la fois

Charles Mony, prsident et fondateur de Village Monde

Samian, Un nouvel ambassadeur engag et inspirant

Pour cette nouvelle dition 2019, Village Monde est trs heureux d'accueillir Samian comme ambassadeur de la grande campagne. Chanteur, rappeur et photographe canadien originaire de la communaut de Pikogan en Abitibi-Tmiscamingue s'engage dans Exploration en Terres Solidaires : la rencontre des peuples autochtones avec fiert et tmoigne :

Voyager en son pays, c'est de retourner ses racines.

Samian

10 explorateurs ou exploratrices, 10 bourses et plus 160 initiatives visites dans 10 pays !

Obtenez un billet d'avion et une bourse pour l'exprience d'une vie! Si vous tes un passionn de voyage, avez l'me d'un explorateur sensible aux dfis de notre plante, c'est le moment d'appliquer pour obtenir une bourse d'exploration solidaire, de s'impliquer et partir explorer le monde ! Inspirez-vous avec le teaser 2019 : https://youtu.be/mRbOWWPaW7M !

Chaque initiative dcouverte et valide sera connecte la plateforme https://VAOLO.COM une plateforme collaborative propulse par Village Monde, qui permet aux hbergements solidaires de rejoindre le grand bassin de voyageurs qui cherchent voyager de faon plus responsable.

Inscrivez-vous sur ce site Web avant le 15 avril 2019, 23h50 (heure du Qubec): https://villagemonde.com/explorationsolidaire/devenez-explorateur/inscription

L'annonce des dix laurats 2019 sera faite dbut mai aprs une priode de vote du public et de dcision du jury. Les laurats slectionns pour les bourses d'exploration partiront ds le mois de juin travers les continents, aprs avoir mont eux-mmes leur itinraire de voyage avec Village Monde. Au cours de leur exploration, ils seront amens raliss plusieurs dfis afin de repousser leurs limites, de partager leurs dcouvertes, de communiquer sur les rseaux sociaux, et de sortir de leur zone de confort en vue de gagner le prix de l'Explorateur de l'anne 2019.

propos de Village Monde, une ONG reconnue 1 % pour la plante

Village Monde est une organisation d'innovation sociale de Qubec oeuvrant l'international, fonde par Charles Mony un entrepreneur succs. Village Monde favorise l'essor d'un rseau de tourisme durable source de vie et producteur de richesse qui contribue limiter l'exode rural et amliorer les conditions de vie des communauts loignes et marginalises. Par ses activits et sa plateforme technologique https://VAOLO.COM, Village Monde connecte les communauts situes en zones loignes avec le vaste march des voyageurs, offre un label de qualit et soutient la cration et la bonification d'initiatives touristiques responsables et durables. Village Monde offre la possibilit d'aller au-del du voyage, en proposant des aventures hors des sentiers battus, au bnfice des communauts et le plaisir des voyageurs. https://villagemonde.com/

propos d'AirCanada

AirCanada est le plus grand transporteur arien du Canada proposer des services intrieurs et internationaux, desservant prs de 220aroports rpartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20plus importantes socits ariennes du monde et il a accueilli prs de 51millions de clients en2018. AirCanada fournit des services passagers rguliers directs sur 63aroports au Canada, 56 aux tats-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amriquecentrale et en AmriqueduSud. AirCanada est membre cofondateur du rseau StarAlliance, le plus vaste regroupement de transporteurs ariens du monde, qui dessert 1317aroports dans 193pays. AirCanada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complte de services dtenir la cote quatre toiles en AmriqueduNord, selon la firme de recherche indpendante britannique Skytrax, qui a galement proclam AirCanada meilleur transporteur arien en AmriqueduNord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur AirCanada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitteret joignez-vous AirCanada dans Facebook.

propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Qubec, est le regroupement de l'Office franco-qubcois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Qubec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) qui accompagnent et soutiennent annuellement prs de 5?000 jeunes Qubcois engags dans une dmarche de dveloppement personnel et professionnel travers une exprience de mobilit enrichissante et formatrice l'international, au Qubec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue galement accueillir prs de 3?000 jeunes adultes trangers au Qubec. LOJIQ relve du ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Pour en savoir plus:lojiq.org

propos de Karavaniers

En 1998, l'anne de la naissance de Karavaniers, il n'y avait pas au Qubec de compagnies offrant exclusivement des voyages dits d'aventures . C'est--dire des voyages, o l'on volue pied ou au fil de l'eau et en prenant son temps... Karavaniers a depuis combl ce dficit et organise des voyages qui sont toujours conus pour des petits groupes, afin de maximiser notre plaisir, mais aussi afin de minimiser l'effet de notre passage sur les populations locales et sur l'environnement. Karavaniers travaille avec des guides qubcois ainsi qu'avec des quipes locales de confiance avec lesquelles des liens forts se sont crs au fil des annes. Prs de 20 ans plus tard, nos convictions demeurent les mmes. www.karavaniers.com

propos de Tourisme Autochtone Qubec

Tourisme Autochtone Qubec (TAQ) est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministre du Tourisme comme porte-parole officiel du tourisme autochtone et par l'Assemble des Premires Nations du Qubec et du Labrador comme reprsentant d'un lieu d'change et de services dans le domaine du dveloppement et de la promotion de l'offre touristique autochtone. Vous galement la commercialisation des expriences et produits touristiques autochtones, nous reprsentons plus de 150 membres entreprises touristiques autochtones et conseils de bande de toutes les nations autochtones de la province. L'association reprsente les 11 nations autochtones du Qubec, 55 communauts, elle cre plus de 4000 emplois et partage sa culture avec plus d'1 M visiteurs tout en totalisant des retombes conomiques de plus de 169 M$. www.tourismeautochtone.com

propos de Samian

Originaire de Pikogan, petite communaut autochtone en Abitibi-Tmiscamingue, Samian a conquis en portant firement ses couleurs; celles de tout un peuple, pour lequel il revendique respect et reconnaissance. Dcouvert en 2004 grce au projet Wapikoni Mobile, il a depuis sorti 3 albums, dont l'un, Face la musique (2011), a remport un Felix au gala de l'ADISQ pour l'album hip-hop de l'anne. Il s'est produit en spectacle partout au Canada et dans plus d'une dizaine de pays travers le monde. Il a galement publi un recueil de posie rassemblant les textes de ses 3 albums, en plus, plusieurs de ses textes se retrouvent aujourd'hui dans diffrents manuels scolaires au Qubec. En fvrier 2016, il fut laurat du prestigieux prix Artiste pour la paix, reconnu travers le Canada.

Samian est galement photographe et a t porte-parole, en plus d'avoir prsent quelques clichs, lors de la 10me dition du World Press Photo Montreal (2015). L'anne suivante, il prsenta sa premire exposition photographique, intitul Enfant de la terre, la Place des Arts. Depuis, elle est accueillie dans plusieurs galeries, muses et thtres travers le Qubec. Un livre contenant l'intgrale de l'exposition a t publi en 2016.

Samian a fait ses dbuts au grand cran dans le film Roche Papier Ciseaux (2013), aux cts de Roy Dupuis. Il est ensuite apparu dans Scratch (2014) et Chasse-Galerie: La lgende (2016). Pour la premire fois, Samian obtient un premier rle dans le film de Franois Girard, Hochelaga: Terre des mes, qui reprsente le Canada la course aux Oscars (2018) dans la catgorie du meilleur film en langue trangre.

