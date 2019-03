Toronto Pearson et Genesis font cadeau d'une berline de luxe à l'heureux gagnant de la promotion Cheers to the Holidays





Stephen Kilmer, de Hamilton, a effectué un achat admissible à Toronto Pearson le 12 décembre 2018, et il prendra la route au volant d'une toute nouvelle Genesis G80

TORONTO, le 22 mars 2019 /CNW/ - Toronto Pearson, en collaboration avec Genesis Motors Canada, est heureux d'avoir remis une berline Genesis G80 Sport à l'heureux gagnant qui a effectué un achat admissible à Toronto Pearson entre le 25 novembre 2018 et le 12 janvier 2019, dans le cadre de la promotion Cheers to the Holidays.

Le véhicule a été remporté par Stephen Kilmer, un résident de Hamilton, qui a effectué un achat admissible à Toronto Pearson le 12 décembre 2018. Le véhicule a été remis à M. Kilmer le vendredi 22 mars 2019 lors d'un évènement organisé dans le secteur du service de voiturier commandité par Genesis, au niveau 5 des installations de stationnement de l'aérogare 1 de l'aéroport Toronto Pearson.

« Ce cadeau, comme notre partenariat avec Genesis Motors Canada, illustre notre détermination à offrir à nos passagers de nouvelles expériences excitantes visant à les divertir pendant qu'ils se trouvent à l'aéroport, a déclaré Scott Collier, vice-président, Services des clients et des aérogares, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Nous sommes heureux de célébrer ce partenariat novateur et de voir l'un de nos estimés passagers partir au volant d'une luxueuse berline Genesis. »

Toronto Pearson utilise, dans le cadre de son partenariat avec Genesis, des techniques créatives de marketing expérientiel afin de donner vie à l'expérience Genesis pour les voyageurs. Toronto Pearson est un milieu en pleine effervescence par lequel transite le plus important groupe de consommateurs ciblé par Genesis : des gens occupés et bien nantis qui n'attendent rien de moins qu'une expérience d'achat et de propriété de véhicule personnalisée qui convient à leur mode de vie actif.

En plus du secteur du service de voiturier commandité par Genesis, le centre d'expérience Genesis de l'aérogare 1 est idéalement situé pour joindre les voyageurs d'affaires, soit directement en face de certaines des portes les plus occupées de l'aéroport. Toronto Pearson offre aussi, en partenariat avec Genesis, une expérience de la marque dans un tunnel unique en son genre parmi tous les aéroports du monde, digne d'un partenariat entre l'aéroport le plus important au pays et la nouvelle marque de voitures de luxe au Canada.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Grâce à un trafic de 49,5 millions de passagers en 2018, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport international en importance en Amérique du Nord au chapitre de l'achalandage. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez suivre Toronto Pearson sur Twitter, Facebook et Instagram.

Le siège social de Genesis Motors Canada, situé à Markham, en Ontario, est responsable de la distribution, de la mise en marché et de l'entretien des véhicules Genesis au Canada. Genesis est une toute nouvelle marque mondiale de voitures de luxe qui respecte les normes les plus élevées en matière de performance, de conception et d'innovation. Une vaste gamme de nouveaux modèles Genesis fera son entrée sur le marché au cours des trois prochaines années afin d'entrer directement en concurrence avec les marques de voitures de luxe les plus réputées au monde. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada comprennent des prix fixes et tout compris, le service Genesis à Domicile pour la vente et le service après-vente, des services d'entretien planifiés gratuits, une extraordinaire garantie complète, et bien plus. Veuillez consulter le www.genesis.ca/fr/ pour en savoir plus.

