Hublot et Ferrari ouvrent un nouveau chapitre de leur collaboration avec la montre Classic Fusion Ferrari GT

BALE, Suisse, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- Depuis l'annonce de leur collaboration en 2011, Hublot et Ferrari ont toujours créé des montres au design et à la motorisation uniques. Chaque nouvelle édition marque un nouveau style. Cette année, Hublot présente une pièce aérienne et élégante en lien avec l'univers du « Gran Turismo ». En lançant la montre Classic Fusion Ferrari GT, dont le design extrêmement novateur intègre le nouveau mouvement de manufacture UNICO dans une carrosserie aux lignes racées et dynamiques, Hublot et Ferrari écrivent un nouveau chapitre de leur partenariat.

Unique en son genre, le partenariat de long terme entre Hublot et Ferrari est une source inépuisable d'inspiration créative qui unit désormais le destin de ces deux prestigieuses maisons. De la Big Bang Ferrari en passant par la MP-05 LaFerrari ou encore la Techframe, la course à l'innovation et au raffinement résume l'élan créatif inextinguible qui anime le « Centro Stilé Ferrari » et les équipes d'Hublot. Depuis le début de leur union, Hublot et Ferrari ont surtout investi les univers du racing et de la Formule1 avec les montres Big Bang Ferrari. A partir de 2017, avec la Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph qui célébrait le 70e anniversaire de Ferrari, Hublot et Ferrari se sont invités dans l'univers GT. Cette année, elles vont encore plus loin dans ce monde qui définit depuis toujours une philosophie du voyage associant tradition, élégance et perfection technique.

« Rouler pendant de longues distances à grande vitesse dans le confort et avec style. » Voilà comment résumer l'esprit « Gran Turismo » ; ce terme définissant également une catégorie d'autos luxueuses de petite production et à très hautes performances, en éditions limitées. Le monde de la GT est celui de l'innovation et du raffinement, de la passion pour la mécanique et le beau ; autant de valeurs communes à Ferrari et Hublot. Comme un hommage vibrant aux bolides de « Grand Tourisme », Hublot et Ferrari ont décidé cette année ? et pour la première fois ? d'unir leur sens de la créativité esthétique et de l'innovation mécanique dans une Classic Fusion, un châssis horloger à la fois classique et moderne, en phase avec les codes stylistiques de l'univers GT. Pour la première fois encore, le célèbre mouvement de manufacture Unico ? d'une extrême finesse ? a été intégré dans un boîtier de Classic Fusion de 45 mm de diamètre. Il s'agit du deuxième calibre chronographe maison dévoilé en 2018 (HUB1280). Protégé par quatre brevets, ce mouvement chronographe flyback à remontage automatique de 4 Hz (28'800 A/h) et roue à colonnes visible côté cadran, présente une fiche technique de champion avec notamment une épaisseur de seulement 6,75 mm et une réserve de marche de 3 jours très utile au quotidien. Totalement nouvelle, la Classic Fusion Ferrari GT se décline en trois versions de boîtier : Titane (édition limitée de 1000 pièces), King Gold (édition limitée de 500 pièces) et Carbone 3D (édition limitée de 500 pièces).

Inédit dans le monde de la Haute Horlogerie, le Carbone 3D est un composite à matrice polymère (PMC) tissé de fibres en trois dimensions. Ce matériau high-tech, très prisé dans les sports automobiles, présente des qualités hors-norme de résistance et de légèreté et permet, dans le cas de la Classic Fusion Ferrari GT, de solidement cuirasser le mouvement de manufacture UNICO. Imaginée et dessinée en collaboration avec le « Centro Stilé Ferrari », la nouvelle Classic Fusion Ferrari GT est conforme à l'image des créations qui sortent des ateliers de Maranello. Son design est très contemporain ; Hublot ayant travaillé sur le moteur et Ferrari sur la carrosserie. Pour cela, les designers « Centro Stilé Ferrari » ont mis en oeuvre leurs compétences, créant des passerelles entre le design automobile et la motorisation horlogère ; prouvant ainsi qu'ils aimaient travailler et se surpassser sur d'autres projets que ceux liés aux voitures.

Totalement différente et résolument complémentaire de la Techframe lancée en 2017, la Classic Fusion Ferrari GT s'adresse aux amateurs de belles mécaniques soucieux d'afficher un style contemporain et raffiné. Transparent grâce à l'utilisation d'une glace saphir, le cadran laisse admirer la mécanique de haute précision du calibre UNICO HUB1280, le célèbre cheval cabré apparaissant à 12 heures. Chaque détail a fait ici l'objet de minutieuses finitions à l'instar du filet rouge autour de la glace saphir traitée anti-reflet, référence stylistique à la couleur légendaire de Ferrari. Subtilement, les bracelets de la Classic Fusion Ferrari GT ont été imaginés en caoutchouc noir et habillés de cuir Schedoni, comme le sont les sièges des bolides de Maranello. Ronde comme un compte-tour de compétition, la nouvelle Classic Fusion Ferrari GT est une pièce de notre temps, à l'ergonomie particulièrement étudiée avec une épaisseur de seulement 13,15 mm, une rareté pour un chronographe flyback intégré. D'un design novateur, cette montre aérienne à l'élégance rare ouvre un nouveau chapitre d'envergure du partenariat d'excellence entre Hublot et Ferrari.

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie «Be First, Different and Unique», la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM et Ferrari) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

